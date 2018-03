Brazílskeho prezidenta čaká gigantický trest: Posledné slová pred 12-ročným rozsudkom

SAO PAULO - Bývalý brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva je podľa vlastných slov "pripravený" ísť do väzenia a odpykať si trest odňatia slobody na 12 rokov a jeden mesiac za korupciu. Tvrdí to vo svojej novej knihe, ktorá sa dostala na trh v piatok.

Publikáciu s názvom A verdade vencerá: o povo sabe por que me condenam (Pravda zvíťazí: ľudia vedia, prečo ma súdia) predstavil v Sao Paule pred stovkami priaznivcov. Kniha na 212 stranách prináša výber článkov a tiež februárový rozhovor s dvoma novinármi.

Luiza Inácia Lulu da Silvu usvedčili z korupcie vlani v júli a v januári verdikt potvrdil aj odvolací súd. Traja sudcovia rozhodli, že porušil zákon prijatím úplatku a jeho pôvodný trest deväť a pol roka zvýšili na dvanásť rokov a jeden mesiac. Ďalší súd mu tiež v januári zamietol žiadosť o súdny príkaz, ktorý by zabránil jeho zatknutiu, kým sa odvolá na Najvyššom federálnom súde. To podľa agentúry AP znamená, že politik by už čoskoro mohol skončiť za mrežami, napriek tomu, že je favoritom prezidentských volieb, ktoré sa majú konať 7. októbra. Da Silva bol brazílskym prezidentom v rokoch 2003 - 2011.

Na uvedení knihy povedal, že obvinenia proti nemu sú nepodložené a označil ich za súčasť plánu zabrániť mu kandidovať. "Ak ma zatknú, stanem sa prvým politickým väzňom tejto krajiny v 21. storočí," skonštatoval.