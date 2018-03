Nové informácie Moskvy o otrave Skripaľa: Jed mohol pochádzať aj zo Slovenska

MOSKVA - Najpravdepodobnejším zdrojom, odkiaľ by mohol pochádzať jed zo skupiny nervovoparalytických látok novičok, sú Veľká Británia, Slovensko, Česko a Švédsko. V rozhovore pre televíznu stanicu Rossija 24 to v sobotu uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová s tým, že celkom nie je možné vylúčiť ani Spojené štáty.

V Ruskej federácii ani v Sovietskom zväze sa podľa Zacharovovej nikdy neuskutočnil výskum o vývoji chemikálií s kódovým označením novičok (nováčik). Práve odtiaľ má podľa britskej premiérky Theresy Mayovej pochádzať jed, ktorý začiatkom marca spôsobil otravu bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury.

"Ani na území Sovietskeho zväzu, ani v čase existencie Sovietskeho zväzu, ani v čase existencie Ruskej federácie či na jej území sa nerobili výskumy, ktoré by mali priame alebo kódové označenie novičok," citovala Zacharovovú agentúra Interfax.

Kľúčová vec

"Toto je kľúčová vec: v Sovietskom zväze ani v Ruskej federácii nebolo slovo novičok nikdy použité v kontexte vývoja chemických prvkov," povedal Zacharovová. Zdôraznila, že tento názov nebol "ani patentovaný, ani použitý ako symbol či kód". Dodala, že slovo novičok bolo použité na Západe ako názov pre toxické chemické látky a materiály.

Stály predstaviteľ Ruska pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) Alexandr Šuľgin v sobotu v rozhovore pre Interfax uviedol, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že látka použitá proti bývalému dôstojníkovi ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergejovi Skripaľovi pochádza z laboratórií v Spojených štátoch a Británii.

Šuľgin vysvetlil, že v 90. rokoch "západné tajné služby vyviezli z Ruska skupinu našich chemikov-expertov spolu s dokumentáciou o niektorých know-how zo sovietskych čias, boli to len také náčrty". Západné štáty podľa neho využili tieto dokumenty a pokračovali vo výskume a v "konečnom dôsledku aj dospeli k nejakým výsledkom". Šuľgin dodal, že "my dokonca vieme, ktoré to boli štáty".

Poukázal tiež na to, že identifikácia preparátu, ktorý sa údajne našiel na mieste pokusu o otrávenie Skripaľa a jeho dcéry, sa vykonávala v laboratóriu britského ministerstva obrany v meste Port Down. Zacharovová okrem toho podľa Interfaxu spresnila, že ruským konzulárnym pracovníkom v Británii sa doteraz nepodarilo získať prístup k Skripaľovcom, aj keď dcéra Julija je občiankou Ruskej federácie. "Nevieme, v akom sú stave, kde sú, ani čo sa s nimi deje," uviedla.

Slovensko spojenie odmieta

Slovenská republika odsudzuje útok na bývalého špióna Sergeja Skripaľa a kategoricky odmieta, že by s ním mala niečo spoločné. „Rozhodne odmietame, aby bolo Slovensko akokoľvek spájané s chemickými zbraňami - či už 4. generácie alebo inými - a ich použitím," uviedol hovorca slovenského ministerstva zahraničných vecí Peter Susko v reakcii na informácie, že látka Novičok, ktorou Skripaľa a jeho dcéru otrávili, mohla pochádzať zo Slovenska.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová dnes informovala, že nervovoparalytická látka Novičok, ktorou Skripaľa otrávili, mohla pochádzať zo Slovenska, Česka, Švédska či samotnej Veľkej Británie. To sú podľa nej krajiny, ktoré túto látku skúmajú od konca 90. rokov.

Protestuje aj Česko

Český minister zahraničných vecí v demisii Martin Stropnický i šéfka rezortu obrany Karla Šlechtová sa ohradili proti sobotňajšiemu tvrdeniu hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovovej, že smrtiaca látka novičok, ktorou bol otrávený bývalý dvojitý ruský agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija, mohla pochádzať z ČR.

"Ohradzujeme sa proti tvrdeniu o pôvode novičoku, ktoré nemožno ničím doložiť. Je to štandardný spôsob, ako manipulovať informácie vo verejnom priestore, keď sa vypustí správa vysoko špekulatívneho charakteru, bez toho, aby bolo možné ju dokázať," napísal Stropnický na svojom profile na Twitteri. Minister dodal, že "táto informácia sa prvýkrát objavila už v predchádzajúcich dňoch na dezinformačnom serveri Sputnik".

Podľa webu Novinky.cz Stropnický tiež konštatoval, že ČR dodržiava všetky dohody a môže garantovať, že na jej území sa žiadne také zbrane nenachádzajú. "Máme schopných chemikov, ale to sú analytici," povedal Stropnický.

Šlechtová označila obvinenia prednesené Zacharovovou za "absurdné" a rozhodne ich odmietla. "Česká republika je od 90. rokov signatárom dohovoru o zákaze, vývoji, výrobe a šírení chemických zbrani a striktne ho dodržiava. Náš liberecký 31. pluk chemikov sa zaoberá výhradne ochranou proti týmto látkam," napísala na Twitteri.