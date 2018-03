Macron a Merkelová by mali vyslať z Paríža impulz pre Európu, tvrdí Weber

Pre staronovú šéfku nemeckej spolkovej vlády je cesta do Paríža prvou zahraničnou návštevou po nástupe jej nového kabinetu. Macron sa netajil v uplynulých mesiacoch tým, že čaká na vytvorenie funkčnej nemeckej vlády, veď Paríž a Berlín majú byť iniciátormi reforiem v Únii.

Šéf frakcie Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente, predstaviteľ nemeckej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Manfred Weber vyzval obe krajiny na spoločný impulz pre starý kontinent. "Prelom pre Európu sa musí začať dnes v Paríži," cituje jeho slová tlačová agentúra DPA.Weber vníma rok 2018 ako "osudový rok. Teraz sú potrebné výsledky v dôležitých otázkach ako riadenie a obmedzenie prisťahovalectva alebo trvalé zabezpečenie eura a hospodárskeho rastu," konštatoval.

Macron a Merkelová by chceli pripraviť počas stretnutia v Paríži budúcotýždňový summit EÚ. Na marec ohlásili vlani v decembri spoločný návrh reformy eurozóny. Medzi oboma krajinami však zostávajú stále na niektoré otázky odlišné názory, tak napríklad na zriadenie postu európskeho ministra financií či rozpočtu eurozóny. Vo francúzskej metropole by mal s rezortným partnerom Brunom Le Mairom rokovať aj nový nemecký vicekancelár, minister financií Olaf Scholz.

Merkelová a Löfven zdôraznili význam solidarity pri riešení migrácie

Európska únia by v otázke nového migračného poriadku mala dosiahnuť pokrok nie formou nátlaku, ale presvedčovania. Po rokovaní so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom to v Berlíne, pred odletom do Paríža, vyhlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová. Podľa jej slov Nemecko a Švédsko pristupujú k tejto otázke podobne a hlásia sa k princípu, že ľudí odkázaných na ochranu treba začleniť do spoločnosti a poskytnúť im príležitosť na trhu práce; osoby, ktorých sa to netýka, treba naopak vrátiť do krajín pôvodu.

Na margo kvót pre prerozdeľovanie utečencov Merkelová uviedla, že sa treba opierať o presviedčanie a podľa možnosti sa do júna treba dohodnúť na novom systéme, ktorého súčasťou bude adekvátne rozdelenie zaťaženia na princípe vzájomnej solidarity členských krajín Únie. To však, ako zdôraznila, neznamená, že každý bude mať rovnakú úlohu; o úlohách sa musíme porozprávať, dodala.

Staronová nemecká kancelárka pripomenula, že Taliansko je v súvislosti so svojou geografickou polohou vystavené veľkým výzvam. "Ak sme podľa mňa vzájomne solidárni, potom musíme v tejto situácii pomôcť takej členskej krajine, ako je Taliansko a každý by mal ponúknuť pomoc," zdôraznila Merkelová.

Švédsky premiér vidí potrebu vytvoriť systém, do ktorého sa zapoja všetky členské krajiny, pretože je zrejmé, že problematika utečencov sa ich všetkých týka. Prvým pilierom systému by, ako povedal, mala byť podpora oblastí v okolí EÚ vrátane Turecka a Afriky. Druhým adekvátna ochrana vonkajších hraníc Únie a tretím rozdelenie utečencov zdržiavajúcich sa na území EÚ, do ktorého by sa mali zapojiť tiež všetci.