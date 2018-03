Muž počul divný zvuk spoza steny: VIDEO Keď ju záchranári rozbili, premkla ho hrôza

BANGKOK - Somchai Subdang (45) z thajského Bangkoku sledoval v utorok popoludní televíziu, keď počul podivný zvuk, ktorý vychádzal spoza sadrokartónovej steny. Priložil k nej ucho, aby preskúmal, či sa mu to iba nemarilo, no šum sa ozýval aj naďalej. Preľaknutý muž si radšej privolal pomoc.

Záchranári použili kladivo a do steny urobili veľkú dieru, z ktorej vytiahli poriadne veľkého pytóna.

"Nemám strach z hada uviaznutého v stene, ale bolo by to strašidelné, keby sa dostal až do stropu a potom by na mňa spadol, kým by som spal. Som nešťastný, že teraz budem musieť svoj dom opravovať, ale je to lepšie, ako mať v ňom hada," povedal majiteľ nehnuteľnosti pre miestne médiá.

Záchranár Bang Sem, ktorého je vidno na videu vedľa svojho kolegu vo fialovom tričku, dodal, že išlo o neobvyklé miesto, kde sa had nachádzal. Pytóna nakoniec uložili do vreca a odniesli do divokej prírody.

Pytóny a iné hady sú v Thajsku bežné a často prebývajú v kanalizáciách, potrubiach, stromoch či v kríkoch. Ľudia, žijúci v Bangkoku, musia rátať s tým, že sa občas dostanú aj do ich domov.