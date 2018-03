PRÁVE TERAZ Štyri svetové mocnosti sa spojili: Jednotné odsúdenie Ruska za útok na špióna

"My, predstavitelia Francúzska, Nemecka, Spojených štátov a Spojeného kráľovstva sme zdesení z útoku proti Sergejovi a Julii Skripaľovcom v Salisbury v Spojenom kráľovstve 4. marca 2018," stojí v spoločnom vyhlásení. Neexistuje podľa neho "žiadne presvedčivé alternatívne vysvetlenie", než že za útokom stojí Rusko. Neochota odpovedať na britskú žiadosť o vysvetlenie, "ďalej podčiarkuje zodpovednosť" Moskvy.

Londýn, Washington, Paríž a Berlín vyzvali Rusko, aby poskytlo Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) úplné informácie o chemickom programe na vývoji látky Novičok, ktorú mala armáda v Sovietskom zväze v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Práve nervovo paralytická látka Novičok podľa britskej premiérky Theresa Mayovej otrávila Skripaľa a jeho dcéru.

"Toto použitie armádnej nervovej látky - typu, ktorý bol vyvinutý Ruskom - predstavuje prvé útočné použitie nervovej látky v Európe od druhej svetovej vojny," uviedli francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká kancelárka Angela Merkelová, americký prezident Donald Trump a britská premiérka Theresa Mayová vo vyhlásení.

"Je to útok na suverenitu Spojeného kráľovstva a akékoľvek takéto použitie zo strany štátu je jasným porušením Dohovoru o chemických zbraniach a medzinárodného práva. Ohrozuje to bezpečnosť náš všetkých," dodali predstavitelia štyroch krajín.

Sergej a Julia Skripaľovci zostávajú po útoku nervovo paralytickou látkou v kritickom stave v nemocnici. Podrobnosti o ich zdraví by mali lekári dnes oznámiť priamo premiérke Mayovej, ktorá sa chystá Salisbury navštíviť. Stretnúť by sa v juhoanglickom meste mala tiež so zástupcami verejnosti a záchranných zložiek.

Mayová v stredu povedala, že útok má na svedomí Rusko, a oznámila sériu opatrení vrátane vypovedania 23 ruských diplomatov z krajiny. Rusko zodpovednosť za útok odmieta a chystá protiopatrenia. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok varoval, že Moskva čoskoro odpovie obdobným spôsobom.

Lavrov vyhlásil, že britské obvinenia zo zapojenia Moskvy do otrávenia Sergeja Skripaľa a jeho dcéry majú za cieľ odpútať pozornosť verejnosti od problematického odchodu Británie z Európskej únie. "Hrubé a nepodložené" obvinenia voči Moskve odrážajú podľa neho "beznádejnú situáciu britskej vlády, v ktorej sa ocitla, keď nie je schopná splniť záväzky, ktoré dala verejnosti v súvislosti s odchodom z EÚ".