Asadov režim použil pri útokoch vo východnej Ghúte jedovatý plyn chlór, tvrdia Biele prilby

DAMASK - Sýrske vládne sily v stredu večer za intenzívneho ostreľovania prenikli do kľúčového mesta Hammúríja nachádzajúceho sa v obliehanej povstaleckej enkláve východná Ghúta. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).

"Jednotky režimu napadli Hammúríju a podarilo sa im prevziať kontrolu nad jeho časťami," uvádza pozorovateľské centrum so sídlom v Británii. Ruskom podporované sýrske vojsko spustilo 18. februára útok na východnú Ghútu so zámerom dobyť túto poslednú opozičnú baštu z rúk protivládnych povstalcov. Ofenzíva rozdelila túto enklávu do troch častí, z ktorej každú kontroluje iná skupina povstalcov. Hammúríju kontroluje frakcia Fajlak aš-Šám.

Daná oblasť sa v uplynulých dňoch stala terčom intenzívneho bombardovania. Od začiatku ofenzívy prišlo vo východnej Ghúte o život viac než 1220 civilistov. Miestni aktivisti varovali, že v Hammúríji sa nachádza približne 5000 civilistov a niektorí sa odtiaľ pokúsili utiecť aj napriek ostreľovaniu.

Aktivisti ďalej tvrdia, že ak vládni vojaci a ich spojenci vstúpili do mesta, môže dôjsť k masakru civilistov. "Vzhľadom na ťažké ostreľovanie nikto nemôže vojsť do mesta a zachrániť ženy a deti, či ľudí uviaznutých v sutinách," uviedli aktivisti.

V priebehu stredy sa podarilo evakuovať z východnej Ghúty dve desiatky chorých civilistov. Stalo sa tak na základe dohody o odvoze ľudí s kritickým zdravotným stavom. Už dva týždne je pripravený zoznam asi 1000 ľudí, ktorých zdravotný stav si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.

Koordinátor OSN pre humanitárne záležitosti Jan Egeland nedávno povedal, že Ruskom nariadené päťhodinové pauzy v bojoch vo východnej Ghúte sú príliš krátke. Podľa humanitárnych pracovníkov nestačia na doručenie dodávok pomoci ani na evakuáciu osôb, ktoré potrebujú urgentnú starostlivosť.

Režim Asada vraj útočil chlórom

Režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada zaútočil v stredu večer na obytné oblasti v enkláve východná Ghúta pri Damasku toxickým plynom chlór. Vo štvrtok to uviedla turecká tlačová agentúra Anadolu s odvolaním sa na humanitárnu organizáciu Sýrska civilná obrana, nazývanú aj Biele prilby.

K útoku došlo v neskorých večerných hodinách v dedine Hammúríja vo východnej Ghúte, napísali na svojom účte na sociálnej sieti Biele prilby. Plyn podľa nich zasiahol mnoho žien a detí, ale ich počet ani zdravotný stav nie je zatiaľ známy, keďže intenzívne útoky režimu a jeho podporovateľov stále trvajú a cesty sú uzavreté.

Asadove sily 12. marca rozdelili východnú Ghútu na tri oblasti, aby mohli dobyť spomínanú južnú obec Hammúríja, kde podnikali útoky - vrátane útokov jedovatým chlórom - na civilné časti. Napriek februárovej rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN o prímerí v Sýrii začal režim a jeho spojenci 3. marca veľkú pozemnú operáciu, podporovanú ruskými vzdušnými silami, ktorej cieľom je definitívne dobytie východnej Ghúty. Tú ovládajú protivládni povstalci.

Rada 24. februára jednomyseľne prijala rezolúciu č. 2401, ktorá žiadala mesačné prímerie v Sýrii - predovšetkým vo východnej Ghúte -, aby sa umožnilo doručenie núdzovej humanitárnej pomoci. O tri dni oznámilo Rusko svoju vlastnú iniciatívu o prímerí, ktorá žiadala každodenné päťhodinové "humanitárne prestávky" v bojoch vo východnej Ghúte.

Východná Ghúta, kde žije približne 400.000 ľudí, je silami režimu obliehaná už päť rokov. Režim však v posledných mesiacoch obliehanie pritvrdzuje, čím bráni doručovaniu zúfalo potrebnej humanitárnej pomoci a tisíce tamojších obyvateľov zostáva bez naliehavej lekárskej starostlivosti.

Vyšetrovacia komisia OSN zverejnila minulý týždeň správu, v ktorej obvinila Asadov režim z páchania vojnových zločinov vo východnej Ghúte, vrátane používania chemických zbraní proti civilistom, spôsobovania masového hladomoru a bránenia evakuácií chorých i ranených ľudí, pripomenula agentúra Anadolu.

Ruská armáda na ďalšie dva dni zastavila boje vo Východnej Ghúte

Ruská armáda v súvislosti s humanitárnou pomocou opäť prerušila boje vo Východnej Ghúte. Ministerstvo obrany uviedlo, že vo štvrtok a piatok tak môžu prevážať civilistov z mesta Duma do bezpečia. Zástupca armády povedal, že v stredu sa im podarilo evakuovať 131 ľudí z tejto oblasti, pričom dnes by malo podľa plánov nasledovať ďalších sto obyvateľov. Aktivisti tvrdia, že vláda pokračuje v bojoch, pričom v stredu podľa nich vo Východnej Ghúte zabila najmenej 20 civilistov.