Ďalšia streľba na škole v USA: Učiteľ omylom zranil troch žiakov

Dvaja sedemnásťroční študenti utrpeli ľahšie zranenia, tretieho zasiahla guľka do krku, no jeho život nie je v ohrození, informovala v stredu miestna televízia KSBW-TV. K udalosti došlo na hodine bezpečnosti narábania so zbraňami.

Učiteľ Dennis Alexander, ktorý popri učiteľskej profesii vykonáva aj povolanie policajta, namieril zbraň na strop, aby skontroloval, či nie je nabitá, no pištoľ v tej chvíli nečakane vystrelila. Alexandra postavili dočasne mimo služby aj na škole, aj v miestnom policajnom zbore.