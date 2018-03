Najväčší spor od konca studenej vojny! Tvrdá odveta Británie po vyhrážkach Ruska, je to útok na NATO

LONDÝN - Ruský štát je vinný z pokusu o vraždu bývalého špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Vyhlásila to v stredu britská premiérka Theresa Mayová s tým, že Británia vyhostí v tejto súvislosti 23 ruských diplomatov. Ide o najväčšie vyhostenie od čias studenej vojny, informovala agentúra AP.

Theresa Mayová dnes okolo pol druhej stredoeurópskeho času informovala poslancov britského parlamentu o opatreniach, ktoré Británia v reakcii na Skripaľov prípad voči Rusku prijme. Londýn pristúpi k vypovedaniu 23 ruských diplomatov. Na opustenie krajiny budú mať zrejme týždeň.

Británia tiež zruší plánované schôdzky s Rusmi na najvyššej úrovni, informovala Mayová. Bude sa to podľa nej týkať napríklad chystaného stretnutia s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom. Členovia vlády ani kráľovskej rodiny tiež nepôjdu na majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa budú v Rusku konať v júni a júli. Mayová zároveň zdôraznila, že nie je v britskom národnom záujme úplne prerušiť dialóg s Ruskom a že Británia nemá nič proti ruskému ľudu.

"Zmrazíme ruské štátne aktíva, kdekoľvek budeme mať dôkaz, že by mohli byť použité na ohrozenie života či majetku britských občanov alebo ľudí v Británii žijúcich," oznámila Mayová ďalšie opatrenia prijaté v súvislosti so Skripaľovou kauzou. Británia podľa nej takisto posilní svoje možnosti ukladať sankcie za porušovanie ľudských práv.

Sergej Skripaľ

Kvôli Skripaľovej kauze Británia podľa premiérky preverí, či nie je potrebné prijať nové opatrenia namierené proti špionáži. "Je tragické, že sa prezident Putin rozhodol konať týmto spôsobom," uviedla Mayová. Zároveň poďakovala za podporu, akej sa Británii v posledných dňoch dostalo od radu spojeneckých krajín.

Premiérka Theresa Mayová v pondelok uviedla, že za útok na Skripaľa a jeho dcéru Juliu je s vysokou pravdepodobnosťou zodpovedné Rusko. Moskve dala čas do utorkovej polnoci, aby vysvetlila, ako sa nervová látka Novičok, ktorú vyvinula armáda Sovietskeho zväzu, dostala do Británie. Rusko, ktoré je rovnako ako Británia stálym členom Bezpečnostnej rady OSN s právom veta, odmietlo na britské ultimátum reagovať.

Ďalší mŕtvy Rus

V Británii našli mŕtveho bývalého spolupracovníka medzičasom už tiež nebohého ruského oligarchu Borisa Berezovského. Informovala o tom v utorok rozhlasová stanica Echo Moskvy. Ruský denník Kommersant napísal, že na tele 69-ročného podnikateľa Nikolaja Gluškova sa našli stopy po dusení. Podľa denníka však zatiaľ nie je jasné, či ide o vraždu alebo samovraždu. Agentúra TASS uviedla, že vyšetrovaním Gluškovovej smrti sa zaoberá protiteroristické oddelenie britskej polície.

Chemická látka Novičok

Za otrávenie dvojitého agenta Skripala, ktorý pracoval aj pre britskú tajnú službu, je podľa vyhlásenia Mayovej zodpovedné Rusko, a to buď priamo za tento čin, alebo za to, že dovolilo, aby sa nervová látka dostala do rúk iných. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová označila prejav Mayovej za rozprávku a cirkusové predstavenie.

Látku Novičok (Nováčik) podľa Kommersantu vyvinuli pracovníci ruského Štátneho vedecko-výskumného ústavu organickej chémie a technológie (GNIIOChT) koncom 80. rokov minulého storočia. Dostali za ňu vraj Leninovu cenu, jedno z najvyšších sovietskych štátnych vyznamenaní.

Novičok bol vyvinutý v rámci tajného projektu Foliant ako takzvaná binárna chemická zbraň, napísal Kommersant s odvolaním na slová jeho tvorcov Vladimira Ugleva a Vila Mirzajanova. Do "bojového stavu" sa látka uvádza tesne pred použitím, keď sa spoja samostatne neškodné komponenty. Oficiálny vývoj takýchto látok zakazujú medzinárodné zmluvy, podľa ruského denníka je ale získanie dôkazov o ich výrobe krajne ťažké.

Vyhrážky Ruska

Rusko vyzvalo Britániu, aby prestala so zastrašovaním a vyvarovala sa používania "jazyka ultimát" vo vzťahu k jadrovej veľmoci.

Uviedla to v utorok v Moskve pre televíziu Rossija 1 hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktorá súčasne vyjadrila pochybnosti o zorientovanosti britskej vlády v otázkach jadrového odzbrojenia. Ako informovala agentúra Interfax, Zacharovová spochybnila aj kompetentnosť britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona.

Reakcia NATO, je to útok

Krajiny Severoatlantickej aliancie dnes vyzvali Rusko, aby odpovedalo na všetky otázky, ktoré má Británia v súvislosti s nedávnym pokusom o vraždu niekdajšieho dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovou látkou v Británii. Vo vyhlásení dnes štáty NATO dali najavo znepokojenie z prvého "ofenzívneho použitia" nervovej látky na území členského štátu aliancie od jej vzniku v roku 1949. Britom spojenci ponúkli podporu pri ďalšom vyšetrovaní incidentu.

Spojenci sa dnes zhodli, že útok nervovou látkou v Británii bol jasným porušením medzinárodných noriem a dohôd. Pripomenuli, že aliancia opakovane odsudzovala použitie chemických zbraní v Sýrii. "NATO považuje každé použitie chemických zbraní za ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti," uviedla dnes aliancia vo vyhlásení z rokovania diplomatov členských krajín.

Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rad y

Na žiadosť Británie sa dnes o 20:00 SEČ mimoriadne zíde Bezpečnostná rada OSN. Londýn ju chce informovať o prípade otravy bývalého ruského tasného agenta Sergeja Skripala a jeho dcéry nervovou látkou, ku ktorej došlo v anglickom Salisbury, informovalo britské ministerstvo zahraničia na twitteri.

Predseda Európskej rady Donald Tusk v stredu vyhlásil, že útok nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského špióna v Británii bol "s najväčšou pravdepodobnosťou inšpirovaný" Moskvou. Uviedol tiež, že celú záležitosť predloží lídrom Európskej únie na budúcotýždňovom summite v Bruseli.

Na Twitteri konštatoval, že vyjadril plnú solidaritu s britskou premiérkou Theresou Mayovou v súvislosti s "brutálnym útokom inšpirovaným, s najväčšou pravdepodobnosťou, Moskvou".

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu odmietol britské obvinenia z účasti na útoku na bývalého agenta. Uviedol, že Rusko nemá žiaden motív otráviť Skripaľa, ale "tí, ktorí chcú pretláčať svoju rusofóbnu kampaň vo všetkých sférach života, ho mohli mať".

Lavrov odmietol britské obvinenia ako nepodložené a prirovnal Londýn k prokurátorovi, ktorý dozeral na čistky sovietskeho diktátora Josifa Stalina. Prokurátor mal povedať, že priznanie postačuje na odsúdenie človeka. Podľa Lavrova Londýn išiel ešte ďalej a očakáva, že svet bude dôverovať britským podozreniam voči Rusku.

Bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru našli 4. marca na lavičke pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja boli v bezvedomí a ich stav je kritický. Britská premiérka Mayová v súvislosti s prípadom vyhlásila, že Skripaľ a jeho dcéra Julija boli s veľkou pravdepodobnosťou otrávení mimoriadne účinnou nervovoparalytickou bojovou látkou novičok, ktorá sa v časoch studenej vojny v 70. - 80. rokoch vyrábala v bývalom Sovietskom zväze.