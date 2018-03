Majiteľka musela psíka nechať pri batožine: Po prílete nastal šok, zlomilo jej to srdce

Ilustračné foto

NEW YORK - Na palube lietadla United Airlines zomrel pes, ktorého musela dať majiteľka na žiadosť posádky do priestoru pre príručnú batožinu. Zástupcovia spoločnosti v utorok uviedli, že na seba berú zodpovednosť za incident, ktorý sa stal počas nočného letu z Houstonu do New Yorku.