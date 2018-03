Ďalší triumf Merkelovej: Bundestag ju po štvrtýkrát zvolil za kancelárku

Merkelová, ktorá je kancelárkou od roku 2005, tak nastupuje do čela novej vlády už po štvrtýkrát. V 709-člennom Bundestagu, ktorý vzišiel zo septembrových volieb, jej dalo hlas 364 poslancov; ďalších 315 hlasovalo proti a deväť sa zdržalo. Šéfka CDU následne prijala výsledok voľby.

Tzv. veľká vládna koalícia, na ktorej obnovení sa dohodli Merkelovej kresťanskí demokrati a sesterská Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU) so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD), má v terajšom Bundestagu dokopy 399 kresiel, teda o 44 viac, ako je požadovaná väčšina. Podobne ako pri predošlých voľbách tak zrejme hlasovala proti Merkelovej aj časť koaličných poslancov.

Po zvolení na pôde Bundestagu sa Merkelová presunie do zámku Bellevue - sídla spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera v inej časti Berlína -, aby si vyzdvihla vymenovací dekrét. Následne sa vráti do Bundestagu, kde má už na poludnie zložiť prísahu do rúk jeho predsedu Wolfganga Schäubleho.

Hneď na to absolvuje znova približne dvojkilometrovú trasu do zámku Bellevue, kde prezident vymenuje nových ministrov a vystúpi s prejavom. Nová vláda popoludní zloží prísahu takisto v Bundestagu. Prvá schôdza novovymenovanej Merkelovej vlády je naplánovaná na dnešnú 17. hodinu.

Najvyšší predstavitelia CDU, CSU a SPD v pondelok slávnostne podpísali zmluvu o pokračovaní spoločného vládnutia v rámci veľkej koalície. Konzervatívci a sociálni demokrati tak oficiálne ukončili takmer polročné obdobie politickej neistoty po septembrových voľbách v Nemecku, počas ktorého sa Merkelová najprv neúspešne snažila vytvoriť novú koalíciu s liberálmi a zelenými a následne oslovila pôvodných koaličných partnerov, aj keď tí po voľbách ďalšie spoločné vládnutie odmietali.

Koaličnú zmluvu v rozsahu 177 strán, na ktorej sa lídri CDU, CSU a SPD dohodli vo februári, museli najskôr schváliť jednotlivé strany, v prípade sociálnych demokratov formou hlasovania radových členov v období od 20. februára do 2. marca.

Tzv. veľká koalícia CDU, CSU a SPD vládla Nemecku aj v predchádzajúcom volebnom období od roku 2013, v septembrových voľbách do Bundestagu však všetky tri strany utrpeli straty, na čo sociálni demokrati najskôr zareagovali oznámením, že odchádzajú do opozície.