Kauza Skripaľ dnes vrcholí koncom Mayovej ultimáta: Nové zistenia polície, Kremeľ odmieta

LONDÝN - Britská polícia nemá informácie, ktoré by svedčili o súvislosti medzi otrávením bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a smrťou spolupracovníka ruského oligarchu Borisa Berezovského. Uvádza sa to vo vyhlásení polície zverejnenom v noci na stredu v Londýne.

Polícia uviedla, že "nie je dôvod predpokladať, že smrť (Nikolaja) Gluškova súvisí s incidentom v Salisbury", kde 4. marca na lavičke pred nákupným strediskom našli bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Obaja boli v bezvedomí a ich stav je kritický. Britská premiérka Theresa Mayová v súvislosti s prípadom vyhlásila, že Skripaľ a jeho dcéra Julija boli s veľkou pravdepodobnosťou otrávení mimoriadne účinnou nervovoparalytickou bojovou látkou novičok, ktorá sa v časoch studenej vojny v 70.-80. rokoch vyrábala v bývalom Sovietskom zväze.

Agentúra Interfax informovala, že Gluškovov advokát Andrej Borovkov už v utorok potvrdil smrť svojho mandanta. "Kedy zomrel, nie je známe, podobne ako nie sú známe ani okolnosti a príčina smrti," spresnil.

V Rusku bol podnikateľ Gluškov vlani v marci v neprítomnosti odsúdený na osem rokov väzenia za machinácie s finančnými prostriedkami leteckej spoločnosti Aeroflot, pranie špinavých peňazí a ďalšie finančné trestné činy. Do tejto trestnej činnosti bol podľa Ruska zapletený aj Berezovskij. Posledné roky Gluškov prežil v Spojenom kráľovstve, kde mu v roku 2010 udelili politický azyl.

Novičok nemusí byť z Ruska

Britský odborník na chemické zbrane Andrew Weber tvrdí, že nervovoparalytická látka novičok, ktorá bola podľa britských úradov použitá pri pokuse o likvidáciu bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa, mohla byť vyrobená za hranicami Ruska, ak "vzorec" látky svojho času unikol zo sovietskych laboratórií.

Weber pre britský denník The Telegraph uviedol, že v tejto veci existujú dva scenáre: buď ide o operáciu ruského vedenia s cieľom zabiť bývalého agenta GRU, ktorého považujú za zradcu; alebo príslušné laboratórium nad touto látkou stratilo kontrolu. Existuje totiž obava, že chemické vzorce sa stali verejne dostupnými a že niektoré krajiny sa rozhodli zaobstarať si takéto látky.

Látka novičok patrí do štvrtej generácie série nervovoparalytických látok. K tretej generácii sa radí látka VX, ktorá bola použitá vlani vo februári v Malajzii pri útoku na brata severokórejského lídra Kim Čong-nama. Weber poznamenal, že doteraz nikdy nebolo zaznamenané použitie látky štvrtej generácie.

Britský expert poznamenal, že novičok sa v sovietskych laboratóriách pôvodne vyvíjal tak, aby obišiel nielen systém ochrany NATO, ale aby jeho výroba nespadala ani pod Dohovor o zákaze chemických zbraní. Dôležitý je aj fakt, že novičok sa v spomínanom dohovore neuvádza v zozname zakázaných bojových látok, dodal Weber.

Agentúra Interfax medzičasom citovala prezidenta medzinárodnej asociácie veteránov protiteroristickej jednotky Alfa, Sergeja Gončarova, podľa ktorého ruské tajné služby už pred niekoľkými desaťročiami prestali s praxou likvidácie "prebehlíkov" a "už vôbec" neútočia na ľudí pomocou nervovoparalytických látok.

Podľa Gončarova sa s touto praxou skončilo v období po smrti sovietskeho diktátora Josifa Stalina a novodobých dejinách "o tom (skoncovaní s praxou likvidácie prebehnutých agentov) možno hovoriť s istotou". Chemik Vil Mirzajanov, ktorý sa považuje za jedného z hlavných vývojárov novička, žije podľa ruských médií v americkom štáte New Jersey.

Koniec ultimáta

Britská premiérka Theresa Mayová oznámi v stredu sériu opatrení proti Rusku po vypršaní termínu, do ktorého mala Moskva vysvetliť, ako došlo k použitiu nervovoparalytickej bojovej látky na otrávenie bývalého dvojitého agenta v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.

Rusko akúkoľvek účasť na pokuse o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury odmieta. Premiérka Mayová sa v stredu stretne vo svojom úrade na Downning Street s vysokopostavenými predstaviteľmi tajných služieb. Následne bude o vývoji celej situácie informovať poslancov.

Minister zahraničných vecí Boris Johnson uviedol, že ak by sa tento útok ukázal ako "priamy čin" ruského štátu, bolo by to "jednoznačné porušenie dohovoru o chemických zbraniach, porušenie medzinárodného práva a hrozba pre tých, ktorí dodržiavajú medzinárodný poriadok založený na pravidlách". Rezort diplomacie bude o tejto záležitosti informovať zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC) - politického rozhodovacieho orgánu NATO.

Downing Street oznámil, že má v tejto kauze podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý počas telefonátu súhlasil, že Moskva "musí poskytnúť jednoznačné odpovede na to, ako došlo k použitiu tejto látky". Spomínaný útok odsúdili a pomoc Británii ponúkli aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová, ako aj trojica pobaltských štátov susediacich s Ruskom. Britská vláda doposiaľ kroky, ktoré proti Rusku prichádzajú do úvahy, nezverejnila.

Kremeľ odmieta ultimátum

Rusko odmieta ultimátum, ktoré mu Británia dala na vysvetlenie použitia nervovoparalytickej bojovej látky na otrávenie bývalého dvojitého agenta v Spojenom kráľovstve. Povedal to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Rusko podľa Peskova odmieta "slovník ultimát" s tým, že Británia doteraz ponúkala len "neopodstatnené obvinenia, ktoré nie sú odôvodnené žiadnymi dôkazmi". Rusko bude spolupracovať pri vyšetrovaní, nevidí však ochotu Británie odplatiť túto snahu.

Kremeľ zároveň pohrozil odvetou, pokiaľ by Británia pristúpila "k nezákonným krokom proti ruským médiám v Spojenom kráľovstve". "Moskva nebude akceptovať absolútne nepodložené obvinenia, ktoré nie sú odôvodnené žiadnymi dôkazmi," povedal Peskov. "Dúfame, že zvíťazí zdravý rozum," dodal.

Britský úrad pre rozhlasové a televízne vysielanie (Ofcom) v utorok varoval držiteľa licencie na vysielanie stanice RT v Británii - nezávislú neziskovú organizáciu TV News - pred prípadnými sankciami v dôsledku "kauzy Skripaľ".