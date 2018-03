Ruská látka Novičok: Dvojitého agenta otrávili jednou z najhorších chemických zbraní sveta

MOSKVA - Nervovo paralytická látka Novičok, ktorou boli v anglickom Salisbury podľa pondelkového vyhlásenia britskej premiérky Theresa Mayovej otrávení bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal a jeho dcéra, svojho času označovali za najmocnejšiu chemickú zbraň sveta, ktorej sa nič nevyrovná. Napísal to dnes ruský denník Kommersant s odvolaním sa na chemických expertov, ktorí sa na vývoji substancie podieľali. Londýn z útoku obviňuje Moskvu, ktorá to popiera.

Za otrávenie dvojitého agenta Skripala, ktorý pracoval aj pre britskú tajnú službu, je podľa vyhlásenia Mayovej zodpovedné Rusko, a to buď priamo za tento čin, alebo za to, že dovolilo, aby sa nervová látka dostala do rúk iných. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová označila prejav Mayovej za rozprávku a cirkusové predstavenie.

Látku Novičok (Nováčik) podľa Kommersantu vyvinuli pracovníci ruského Štátneho vedecko-výskumného ústavu organickej chémie a technológie (GNIIOChT) koncom 80. rokov minulého storočia. Dostali za ňu vraj Leninovu cenu, jedno z najvyšších sovietskych štátnych vyznamenaní.

Sergej Skripal

Novičok bol vyvinutý v rámci tajného projektu Foliant ako takzvaná binárna chemická zbraň, napísal Kommersant s odvolaním na slová jeho tvorcov Vladimira Ugleva a Vila Mirzajanova. Do "bojového stavu" sa látka uvádza tesne pred použitím, keď sa spoja samostatne neškodné komponenty. Oficiálny vývoj takýchto látok zakazujú medzinárodné zmluvy, podľa ruského denníka je ale získanie dôkazov o ich výrobe krajne ťažké.

Ruské vedenie vlani koncom septembra oficiálne oznámilo, že všetky svoje chemické zbrane v súlade s medzinárodnými záväzkami zlikvidovalo.

Jediné kriminálne použitie látky Novičok bolo podľa Kommersantu zistené v roku 1995, kedy boli otrávení bankár Ivan Kivilidi a jeho sekretárka, keď vrah substanciou potrel slúchadlo ich telefónu. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že látku páchateľ získal od pracovníka filiálky GNIIOChT zo Saratovskej oblasti. Vrah sa vtedy tiež priotrávil a podstúpil tajnú liečbu v Moskve.

Podľa bývalých ruských špiónov, na ktorých sa Kommersant odvoláva, je použitie nervovo paralytickej látky považované za špinavú metódu zabíjania, ktorá sa používa v situáciách, keď je záujem vyvolať pozornosť verejnosti. Pri použití totiž vzniká značné riziko, že otrava postihne aj iné osoby. "Existujú oveľa delikátnejšie spôsoby, ktoré využívajú profesionáli," citoval ruský denník svoje zdroje.