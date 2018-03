Vizionár Elon Musk zverejnil hrozivú predpoveď: Tretia svetová a jediná záchrana ľudstva!

Elon Musk

AUSTIN - Vesmírne základne na Mesiaci a na Marse by mohli pomôcť pri zachovaní ľudskej civilizácie a prispieť k jej regenerácii na Zemi v prípade tretej svetovej vojny. Vyhlásil to počas víkendu podnikateľ, vynálezca, miliardár a držiteľ troch pasov Elon Musk, ktorého cituje denník The Japan Times.