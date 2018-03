BBC vedie problémový boj s iránskymi úradmi: Obťažovanie a šikana, žiada o pomoc OSN

Generálny riaditeľ BBC Tony Hall vo svojom vyhlásení vysvetlil, že BBC prikročila k tejto bezprecedentnej iniciatíve preto, lebo jej vlastné pokusy presvedčiť iránske úrady, aby prestali s obťažovaním (štábu BBC), boli úplne ignorované".

V súvislosti s týmto vývojom novinári BBC tento týždeň vystúpia na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a budú žiadať zástupcov členských štátov, aby konali a prispeli tak k tomu, aby novinári mohli slobodne vykonávať svoju prácu, uvádza sa v komuniké BBC.

Zástupcovia BBC by mali na zasadnutí v Ženeve vystúpiť túto stredu, a to v mene Medzinárodnej federácie novinárov (FIJ). Naplánovaných je aj niekoľko ďalších podujatí, okrem iného aj tlačová konferencia, ktorá by sa mala konať ešte v tento deň.

Hall vo svojom vyhlásení poznamenal, že za posledných deväť rokov sa represie voči novinárom z perzskej sekcie BBC a voči ich rodinám sústavne stupňovali. Tento problém počas svojich rokovaní s iránskymi predstaviteľmi opakovane nastoľoval aj britský minister zahraničných vecí Boris Johnson.

BBC uviedla, že iránska justícia vlani v auguste zmrazila aktíva viac ako 150 osôb, ktoré v danom čase alebo predtým pracovali pre stanicu BBC. Tá následne proti tomu podala oficiálny protest.

Rozhlasová stanica tiež tvrdí, že jej novinári a ich rodinní príslušníci boli vystavení aj ďalším represívnym opatreniam. Šlo napríklad o zadržiavanie bez súdneho rozhodnutia, zhabanie cestovných dokladov a zákaz cestovania po krajine.

Iránske vedenie obviňuje BBC, že vyvolala nepokoje, ktoré nasledovali po kontroverznom znovuzvolení Mahmúda Ahmadínežáda za prezidenta Iránu v roku 2009. Podľa iránskych úradov novinári vtedy konali proti záujmom islamskej republiky.

Vedenie BBC vo svojom vyhlásení uviedlo, že nie je "jediným médiom, ktoré bolo obťažované alebo nútené ku kompromisom v kontakte s iránskymi úradmi". Zdôraznilo, že "v skutočnosti je tento problém oveľa širší: je to príbeh o základných ľudských právach." BBC teraz podľa Halla žiada "medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo BBC a presadilo rešpektovanie práva na slobodu slova". Iránske štátne médiá podľa agentúry AP zatiaľ neinformovali o rozhodnutí BBC.