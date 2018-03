MIMORIADNA TRAGÉDIA v Česku: FOTO Rodinný dom zachvátil požiar, v plameňoch zomreli tri detičky

Tri deti zomreli v noci na dnes pri požiari rodinného domčeka v Oleksoviciach na Znojemsku, povedala hovorkyňa hasičskej a záchrannej služby. Štyria dospelí sú zranení. Deťom bolo od jedného roka do deviatich rokov, ročníky 2009, 2014 a 2017.

Pri požiari v staršom rodinnom dome zasahovali profesionálni i dobrovoľní hasiči približne od štvrtej hodiny ráno. Plamene zlikvidovali po viac ako dvoch hodinách. Podľa hovorcu juhomoravských hasičov Jaroslava Mikošku požiar kompletne zničil jednu miestnosť, v ktorej boli deti. Dym a sálavé teplo poškodili ďalšie miestnosti vrátane chodby. Na mieste boli ako prvý dobrovoľní hasiči, povedal starosta Oleksovíc Zdeněk Koukal. "Za ich zásah im patrí vďaka," uviedol.

Dospelí s výnimkou invalidnej najstaršej obyvateľky domu už boli vonku. Hasiči potom vyniesli zo zafajčeného objektu deti a seniorku. Dve z detí sa záchranári ešte pokúšali resuscitovať, ale bez úspechu. "Štyroch dospelých sme rozviezli do zdravotníckych zariadení. Zasahovala tam aj letecká záchranná služba. Ženu staršieho veku sme prepravili vrtuľníkom na urgentný príjem do Brna. Ďalších troch dospelých sme viezli do znojemskej nemocnice," uviedla hovorkyňa záchrannej služby Michaela Bothová.

Žena prevezená do Brna sa podľa hovorcu Fakultnej nemocnice Pavla Žáru nadýchala splodín, ale bola mimo ohrozenia života. Teraz je stabilizovaná a bola prevezená na interné lôžko, uviedol Žára.

Na mieste nešťastia pracujú vyšetrovatelia. Príčinu požiaru zatiaľ neurčili, uviedla hovorkyňa znojemskej polície Lenka Drahokoupilová. Podľa nej prišiel na miesto špecialista na elektroinštaláciu, ktorý miesto obhliada a zaisťuje stopy. Nie je však jasné, či už dnes bude vedieť, čo bolo príčinou požiaru.

Viacgeneračná rodina mala domček prenajatý, pochádzala odinakiaľ. Podľa starostu rodina v Oleksoviciach žila asi dva roky. Išlo o ženu s deťmi a partnerom plus jej matku a babičku. Podľa českých médií išlo o sociálne slabšiu rodinu. Starosta teraz rokuje s charitou o hmotnej pomoci.