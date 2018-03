Štokholmský inštitút vyskúmal najväčších dodávateľov zbraní: Tieto krajiny sú na vrchole

ŠTOKHOLM - Spojené štáty americké potvrdili svoje postavenie najväčšieho predajcu zbraní v uplynulých piatich rokoch, keď v celosvetovom meradle dodali tretinu zbraní. Konštatuje to sa v pondelok zverejnenej správe Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI).

Inštitút podľa agentúry DPA odhaduje, že objem celosvetových transferov zbraní sa v rokoch 2013-17 zvýšil v porovnaní s rokmi 2008-12 o desať percent. V minulých piatich rokoch sa USA podieľali na globálnom predaji zbraní 34 percentami a predali ich do najmenej 98 krajín. Veľkú časť z amerického exportu predstavovali útočné a nákladné lietadlá. Takmer polovica z odbytu USA smerovala na Blízky východ a tretina do Ázie. Takmer pätina išla do Saudskej Arábie, ktorá je najdôležitejším jednotlivým exportným trhom USA.

Rusko bolo druhým najväčším exportérom s približne pätinou dodávok zbraní v celosvetovom meradle, keď ich predalo 47 štátom, ako aj povstaleckým silám na Ukrajine. Viac ako polovica tohto ruského exportu smerovala do Indie, Číny a Vietnamu. Tretím najväčším exportérom zbraní je podľa SIPRI Francúzsko, nasledované Nemeckom a Čínou.

Viac ako tretina celosvetového predaja zbraní išla do piatich krajín - Indie, Saudskej Arábie, Egypta, Spojených arabských emirátov a Číny. India bola v minulých piatich rokoch s 12 percentami najväčším dovozcom zbraní. Medzi najväčších dodávateľov zbraní do Indie patrilo Rusko, USA a Izrael, uvádza sa v správe SIPRI.