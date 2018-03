Nehoda vrtuľníka v New Yorku vzala životy pasažierom: Stroj sa zrútil do mora, VIDEO tvrdého pádu

Šiestemu na palube, pilotovi, sa podľa polície podarilo vyviaznuť a zachránil ho remorkér, ktorý sa plavil okolo. Zástupca hasičov uviedol, že potápačom trvalo nejaký čas, kým vyslobodili z prevrátenej helikoptéry pasažierov, ktorí v nej boli pevne pripútaní. "Pracovali veľmi rýchlo, čo najrýchlejšie, ako sa len dalo. Bola to veľká tragédia," uviedol predstaviteľ newyorského hasičského zboru Daniel Nigro.

Vrtuľník bol prenajatý na fotografovanie a spadol do mora neďaleko rezidencie newyorského starostu. Videozábery zverejnené na sociálnej sieti ukazujú, ako červená helikoptéra tvrdo dopadá na vodu a prevráti sa na stranu. Podľa jednej zo svedkýň sa vrtuľník potopil do studenej vody veľmi rýchlo.

At least 2 people dead in a helicopter crash in New York's East River, according to NYPD #tictocnews pic.twitter.com/Jds4GHHaQ6