Erdogan stratil nervy, Ankare treba prísť na pomoc: Hej, NATO, kde si?

ISTANBUL - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu kritizoval Severoatlantickú alianciu za to, že nepodporuje vojenské operácie Turecka proti kurdským bojovníkom v Sýrii.

NATO by podľa Erdogana malo prísť Ankare na pomoc, pretože sýrski Kurdi ohrozujú hranice Turecka ako jednej z členských krajín Aliancie. "Hej, NATO, kde si?" spýtal sa v tejto súvislosti Erdogan a obvinil Alianciu z dvojakých štandardov. Jeho slová citovala agentúra AP. Prezident pred novinármi zdôraznil, že Turecko už viackrát vyslalo svojich vojakov do oblastí konfliktov, keď bolo o to požiadané, v Sýrii však teraz od NATO žiadnu podporu nedostáva.

Turecká armáda v spolupráci so sýrskymi povstalcami spustila 20. januára ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severozápade Sýrie. Cieľom operácie "Olivová ratolesť" je podľa Ankary eliminácia "teroristov" a zaistenie bezpečnosti a stability pozdĺž hraníc Turecka. Afrín kontrolujú kurdské milície Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú spojencami USA v boji proti džihádistickej organizácii Daeš.