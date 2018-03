Kauza heroínovej Terezy z Česka sa zamotáva: Ostáva vo väzbe, pribudli ďalší obvinení

V prípade sú ďalší obvinení, jeden z nich predstúpil spolu s Češkou pred súd v sobotu, ďalší dvaja by sa k nim mali pripojiť pri ďalšom súdnom pojednávaní. Povedala to hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Irena Valentová.

Súd mal podľa skorších informácií v kauze konať až 17. marca, nakoniec sa k prípadu vrátil už v sobotu. "Češka predstúpila aj s ďalším obvineným pred sudcu, vypočutie trvalo zhruba 15 minút," uviedla Valentová. Podľa nej prokurátor žiadal u oboch obvinených, aby súd kauciu neprijal. O prepustení Češky na kauciu, ktoré žiada jej obhajca, ale súd nerozhodoval. "K žiadosti sa súd nevyjadril," povedala Valentová.

Súd už dostal písomné vyhotovenie obvinenia Češky. "Existuje v urdčine, ale nie je preložené do angličtiny," uviedla ministerka zahraničných vecí. "Nemáme ho teraz k dispozícii," dodala.

Češka tak podľa hovorkyne ministerstva zahraničia zostáva vo väznici v Láhaure, v krídle pre ženské väzenkyne. "Na mieste súdu bol dnes prítomný náš honorárny konzul, mal možnosť s dotyčnou Češkou krátko pohovoriť, dal jej list od rodiny," podotkla v sobotu Valentová.

Ďalšie súdne pojednávanie sa bude konať 20. marca. "Tam máme informáciu, že by mali byť predvedení pred súd ešte ďalší dvaja obvinení," uviedla Valentová. Úplný počet obvinených v kauze ale zatiaľ nie je jasný.

Pakistanské médiá zhruba týždeň po zadržaní Češky písali o tom, že miestne úrady pri razii v Láhaure na základe informácií od Češky zatkli jej komplica. Zadržaný muž podľa colnej správy obchodoval s nehnuteľnosťami. Muž podľa médií po zatknutí úradom oznámil meno ďalšieho komplica, po ktorom polícia pátrala. Vypočúvala tiež vodiča, ktorý Česku odvážal na letisko.

Pakistanskí colníci Česku Terezu zadržali 10. januára, údajne potom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Odtiaľ sa podľa pakistanskej tlače chystala pokračovať do Írska. Deväť kilogramov drogy našli colníci v kufri tejto ženy. Za pašovanie drog sú v Pakistane zvyčajne veľmi vysoké tresty, výnimkou nie je ani trest smrti. Ten sa ale podľa českého ministerstva zahraničia spravidla neuplatňuje voči cudzincom.