USA pozastavili pozemné operácie proti Daeš vo východnej Sýrii: Dôvodom sú Kurdi

V nedeľu napríklad počas náletu pri meste Abu Kamal zničili militantom dve zásobovacie trasy. "Povaha našej misie v Sýrii sa nezmenila," vysvetlil Manning, podľa ktorého sú kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) ako aj arabskí bojovníci "hlavným partnerom" USA v boji proti Daeš.

Koľko bojovníkov kurdských síl odišlo od Eufratu do enklávy Afrín, kde Kurdi bojujú s Turkami, ďalší hovorca Pentagonu Adrian Rankine-Galloway nevedel povedať. "Už nebojujú s IS a to v podstate znamená, že nezaberajú územie IS tak rýchlo, ako to bolo v minulosti," uviedol a dodal, že ich prestávka pozemných operácií neznamenala žiadnu stratu znovu nadobudnutých území.

Verejné oznámenie "operačnej prestávky" je najviac otvoreným vyjadrením USA o tom, že turecká intervencia Afrínu narušila snahy Spojených štátov poraziť Daeš v Sýrii. Minister obrany Jim Mattis a ďalší americkí predstavitelia dlhé týždne nazývali tureckú operáciu v oblasti "rozptyľovaním" od kampane namierenej proti Islamskému štátu.

Turecko spustilo vojenskú ofenzívu na severe Sýrie 20. januára. Cieľom je vyhnať z Afrínu sýrske kurdské milície, ktoré vláda v Ankare obviňuje z napojenia na kurdských separatistov vo vlastnej krajine.