Taliansko v slepej uličke: Voľby ovládlo protisystémové hnutie, žiadna strana nemá väčšinu

Podľa dostupných prepočtov by M5S malo mať v hornej komore parlamentu 102-122 kresiel. Väčšinu získava strana s najmenej 158 poslancami. V Poslaneckej snemovni by podľa TV RAI mohlo M5S obsadiť od 216 do 236 z celkovo 630 kresiel.

Strany pravicovej koalície združenej okolo subjektu Vpred Taliansko (FI) vedeného expremiérom Silviom Berlusconim by podľa odhadov mohli v Senáte obsadiť 118 až 150 kresiel; pričom krajne pravicová Liga Severu (LN) by tam mala mať 52-62 poslancov, zatiaľ do Berlusconiho FI 46 až 56 poslancov. V Poslaneckej snemovni by táto pravicová koalícia mohla mať od 248 do 268 mandátov, pričom 122-132 z nich by malo patriť LN a 93-104 FI.

Vládnej Demokratickej strane by malo patriť 42 až 54 mandátov z celkovo 315-členného Senátu. V Poslaneckej snemovni by tejto koalícii mohlo pripadnúť od 107 do 127 mandátov.

Hnutie 5 hviezd teší volebný úspech

Protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré v nedeľných parlamentných voľbách v Taliansku podporilo 31 percent voličov, dosiahnutý výsledok teší. Jej predstaviteľ Alfonso Bonafede pre taliansky rozhlas uviedol, že ak sa tento výsledok potvrdí, bude to "výnimočná historická udalosť". Vyhlásil, že M5S bude "pilierom" zákonodarného zboru, kde by malo mať od 195 do 235 poslancov.

Líder M5S Alessandro Di Battista konštatoval, že vzhľadom na volebný výsledok hnutia "bude s nami musieť rokovať každý". M5S označil za stranu, ktorá počas rokovaní o zostavovaní novej vlády nikto nebude môcť obísť. Počas predvolebnej kampane pritom lídri prakticky všetkých strán a koalícií avizovali, že žiadne povolebné rokovania viesť nebudú. Politické dejiny Talianska sú však plné nečakaných kompromisov, ktoré boli nutné na to, aby sa krajina dostala zo slepej uličky.

Pokiaľ ide o pravicu, zatiaľ nie je jasné, ktorá zo strán je lídrom pravicovej koalície s celkovým ziskom od 33,5 do 36,5 percenta hlasov. Súboj jej dvoch hlavných zložiek - konzervatívnej strany Vpred Taliansko a euroskeptickej Ligy Severu (LN) - bude zaujímavý, lebo líder LN Matteo Salvini ešte pred voľbami upozornil, že ak jeho strana získa čo len o jeden hlas viac ako FI Silvia Berlusconiho, LN si bude nárokovať kreslo premiéra. Prieskum verejnej mienky, ktorý si LN objednala u televíznej spoločnosti Sky Italia, hovorí o prevahe LN nad FI o 0,5 percenta hlasov.

Demokratická strana (PD) podľa odhadov získala vo voľbách 21-23 percent voličských hlasov, čo je v porovnaní s poslednými voľbami pokles, ktorý by PD mohol poslať do opozície. Naznačil to aj predseda poslaneckého klubu PD v Poslaneckej snemovni Ettore Rosato, keď uviedol, že ak sa potvrdí výsledok PD, "bude to pre nás porážka".

Parlamentné voľby v Taliansku sa tak skončili víťazstvom strán naladených proti EÚ, ktoré porazili tradičné politické strany. Prvé zverejnené výsledky parlamentných volieb svedčia o tom, že žiadnu z politických síl nie je možné označiť za víťaza hlasovania. Došlo totiž k situácii, pred ktorou varovali aj analytici na základe predvolebných prieskumov už pred dvoma týždňami: žiadna z politických strán či koalícií vo voľbách neprekročila hranicu 40 percent, na základe čoho by získala právo zostavovať novú vládu.

Ako v pondelok napísal denník Wall Street Journal, nový parlament by sa mal na ustanovujúcej schôdzi zísť 23. marca, aby zvolil predsedov oboch svojich komôr. Až potom môže prezident Sergio Mattarella iniciovať rokovania o vzniku novej vlády. Záujem rokovať o vláde prejavili už viaceré politické strany.

Právo voliť využilo 71,48 percenta voličov

Svoje právo voliť využilo v nedeľných parlamentných voľbách v Taliansku 71,48 percenta registrovaných voličov. Informovalo podľa agentúry AP talianske ministerstvo vnútra. AP uviedla, že v parlamentných voľbách v roku 2013 bola účasť 75-percentná. Podľa prvých predbežných výsledkov vedie pravicová koalícia, ktorá získala spolu od 33,5 do 36,5 percenta hlasov.

Lídrom pravicovej koalície, víťaziacej vo voľbách, bola strana Vpred Taliansko (FI), ktorú volilo 13-16 percent voličov. Rovnaký zisk však zaznamenal aj jej partner Liga Severu (LN). Najmenší člen tejto koalície - Bratia Talianska (FdI) - dostal vo voľbách hlasy štyroch až šiestich percent voličov.

Protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) je druhé so ziskom 29,0 až 32,0 percent, vyplýva z exit polls zverejnených televíziou RAI. Na treťom mieste je s 25,0 až 28,0 percentami centristicko-ľavicová koalícia vedená Demokratickou stranou (PD). Koalícia strán pod názvom Slobodní a rovní (LeU), ktorá je radikálnejšia než PD, získala od troch do päť percent a je na štvrtom mieste.