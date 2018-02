Češka Tereza nie je jediná: Tieto krásky (23, 29) si poriadne zavarili, pašovali 95 kíl kokaínu

SYDNEY - Nielen Češku Terezu čaká pobyt vo väzení za pašovanie drog v Pakistane. Už pred dvomi rokmi si poriadne zavarilo trio z Kanady, ktoré sa snažilo do Austrálie priviezť 95 kokaínu. Dve mladé krásky a jeden postarší muž sa tvárili, že si iba užívajú dovolenku na luxusnej výletnej lodi, no v skutočnosti mali za lubom niečo úplne iné. Isabelle Lagaceová (29) dostala 4,5 roka a o prepustenie môže požiadať najskôr v roku 2021. Teraz uznali vinnými aj Melinu Robergeovú (23) a Andreho Tamina (64), ktorí si výšku trestu vypočujú už onedlho.

Kanaďania sa počas sedemtýždňovej plavby na Sea Princess, ktorá prešla z Veľkej Británie, cez Írsko, Kanadu, Južnú Ameriku, Nový Zéland až do prístavu v Sydney 28. augusta 2016, síce zabavili, ale ich cieľ bol predsa len trochu iný ako bežných výletníkov. V kufroch si priviezli až 95 kilogramov kokaínu.

Keďže boli označení za vysokorizikových cestujúcich na vysokorizikovej lodi, lebo zastavovali vo veľkom množstve prístavov, ich batožina bola prehľadaná. V jednom kufri našli policajti a colníci 35 kilogramov drogy a v druhom 60. Hodnota kontrabandu činila až 21 miliónov austrálskych dolárov (cca 13,4 milióna eur).

Melina Robergeová

Hoci to nebolo prvýkrát, kedy sa niekto pokúsil prepraviť drogy do Austrálie na výletnej lodi, úrady to označili za najväčšiu zásielku, ktorú sa im podarilo na nej zachytiť. Odborníci verili, že skupina pracovala s veľmi dobre organizovaným syndikátom.

Isabelle Lagaceová

Počas niekoľkých mesiacov sa Lagaceová k pašovaniu priznala a tvrdila, že to robila preto, lebo potrebovala splatiť dlh vo výške 20-tisíc dolárov. Jej kamarátka Robergeová a Tamine trvali na svojej nevine. Obaja sa napokon nedávno na súde priznali k tomu, že sú vinní. Robergeová sa výšku trestu dozvie 21. marca a Andre Tamine 26. októbra. Obaja zatiaľ zostávajú vo väzbe. Obom hrozí až doživotné väzenie.

Isabelle Lagaceová pracovala ako pornoherečka.

Lagaceovú už minulý rok odsúdili na 4,5 roka odňatia slobody za prepravu 30 kilogramov drogy. Sudkyňa okresného súdu uviedla, že ju motivoval možný zisk, či už za tým bolo odpustenie dlhu alebo finančná odmena. Zamietla tvrdenie, že mladá žena "nemala inú možnosť". Lagaceová sa vyjadrila, že ju mrzí, že seba a ostatných ľudí zapojila do špinavého obchodu s drogami.

Isabelle Lagaceová

Zahraničné médiá informovali, že Isabelle Lagaceová sa v minulosti živila ako pornoherečka a už ako 19-ročná nafotila šteklivé snímky. Zdá sa však, že žiadnym neviniatkom nie je ani jej kamarátka Melina Robergeová. Bývalý priateľ ju opísal ako povrchnú ženu, ktorú vždy zaujímali predovšetkým peniaze a starší sponzori.

Isabelle Lagaceová

"Melina bola krásna a atraktívna, ale chcela peniaze a ľudí, ktorí mali peniaze. Pri nej bolo všetko o peniazoch. Stretávala sa aj so staršími mužmi, pretože mali autá a moc, aby jej dali životný štýl, ktorý si veľmi želala. To znamenalo najlepšie reštaurácie, pekne upravené vlasy a najkrajšie oblečenie. Chcela len tie najlepšie veci, ale pokiaľ viem, nikdy nepracovala a nemala stále zamestnanie," vyjadril sa jej ex menom Michael, ktorý sa domnieva, že teraz hádam pochopila, že peniaze nie sú všetko.