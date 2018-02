Novinár BBC šokuje: V Československu som sa stal terčom milostného komplotu recepčnej Anny

V centre sprisahania, ktorého povahu ale Simpson nespresnil, bola podľa neho recepčná z hotela, ktorú v Československu stretol a ktorá mu posielala milostné listy s návrhom stretnúť sa v Maďarsku. Simpson uviedol, že bol v Československu v roku 1983 pracovne na jednej medzinárodnej konferencii. "O niekoľko mesiacov neskôr prišiel list - ľúbostný list od jednej veľmi atraktívnej recepčnej z hotela, kde som býval," povedal Simpson. Udalosť sa podľa neho stala v čase, keď bol zraniteľný, pretože sa mu rozpadlo manželstvo.

"Listy chodili ďalej a v jednom boli fotky toho dievčaťa, nádherné fotky," dodal Simpson, ktorého citovala agentúra Press Association. "Tieto bohužiaľ nie sú moc dobré," písala dotknutá, "ale fotila som ich doma sama," dodala. Ako ale Simpson povedal, problém bol v tom, že si na jednej z fotografií všimol tieň fotografa. Novinár celú vec predostrel vedeniu BBC, ktoré uvedomilo tajnú službu MI5.

Žena, známa ako Anna, podľa Simpsona navrhla stretnutie v Maďarsku. Príslušník MI5 potom Simpsonovi povedal, že keby sa s tou ženou stretol, vtrhol by do príslušnej hotelovej izby muž, ktorý by tvrdil, že je jej manžel. Potom by sa strhla bitka a Simpson by bol zatknutý. Na slobodu by sa dostal len v prípade, že by "podpísal nejaké vyhlásenia". Žurnalista dodal, že keď sa v roku 1989 do hotela vrátil, Anna bola stále na recepcii. Keď ju pozdravil, "vykríkla a utiekla dozadu do kancelárie".

Simpson svoj príbeh zverejnil v čase, keď titulné stránky britskej tlače plní aféra okolo predsedu labouristov Jeremyho Corbyna. Bulvárny denník The Sun priniesol nedávno správu, že sa líder opozície Corbyn v 80. rokoch niekoľkokrát stretol s členom rozviedky československej Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Corbyn uviedol, že to bolo nevedomky, pretože ho považoval za československého diplomata. Zároveň poprel, že by mu odovzdal nejaké tajné informácie.

Britský denník The Daily Telegraph dnes na svojom webe priniesol rozhovor s bývalým šéfom MI6 Richardom Dearlovem. Exriasiteľ tajnej služby v ňom uviedol, že Corbyn "má čo vysvetľovať" a nielen sa zverejneným odhalením vysmievať. Podľa neho je absurdné, že si Corbyn myslel, že ide len o diplomata, a mal sa mu vyhýbať.