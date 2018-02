Putin zverejnil objem svojho majetku: To budete pozerať, utajený najbohatší muž sveta?!

MOSKVA - Necelý mesiac pred prezidentskými voľbami v Rusku Vladimir Putin zverejnil výšku svojho oficiálneho príjmu a rozsah majetku. A hoci je nad slnko jasné, že to nie je žiadny chudák, tvrdí, že stále jazdí na starej lade a vlastní svoj prvý byt, v ktorom býval ešte ako starý mládenec.

Súčasný ruský prezident Putin zverejnil objem svojho majetku. Stalo sa tak po tom, ako sa oficiálne zaregistroval ako kandidát na prezidenta do Ústrednej volebnej komisie. Podľa vlastných slov v rokoch 2011 až 2016 zarobil 38,5 milióna rubľov (552 600 eur). To by znamenalo, že jeho ročný príjem sa pohyboval "len" na úrovni v prepočte 110 520 eur. Okrem toho vlastní trinásť bankových účtov, na ktorých má dohromady uložených 13,8 milióna rubľov (198-tisíc eur) a apartmánu v Petrohrade s rozlohou 74 metrov štvorcových. Taktiež je majiteľom 230 akcií petrohradskej banky, dvoch vozidiel značky Volga zo 60. rokov 20. storočia a jednej Lady z roku 2009.

V porovnaní s ostatnými Rusmi, ktorí v priemere ročne zarábajú iba 4545 eur, sa Putin naozaj nemá na čo sťažovať. Jeho príjem pochádza z mzdy, ktorú poberá ako prezident, vojenského dôchodku a jeho aktíva tvoria aj úspory a cenné papiere. Viacerí finanční experti ale odhadujú, že majetok dlhoročnej ruskej hlavy štátu môže v skutočnosti dosahovať až 180 miliárd eur, čo by z neho robilo najbohatšieho človeka na svete. Jeho politickí oponenti tvrdia, že veľkú časť svojho majetku získal Putin rabovaním verejných inštitúcií a štátom riadených firiem.

Týmto spôsobom si vraj zarobil aj na superjachtu s názvom Olympia, ktorá má hodnotu 31 miliónov eur, súkromný tryskáč, luxusný palác v okolí Čierneho mora za 909 miliónov eur a ďalších dvadsať nehnuteľností roztrúsených po celom Rusku. Putin je známy aj svojou vášňou pre drahé hodinky; jeho zbierka má údajne hodnotu 568-tisíc eur.

Jachta Graceful, ktorú Putin údajne vlastní

Putinova chuť po moci a peniazoch pramení ešte z jeho detských čias, keď vyrastal v chudobnom Leningrade. Práve v tomto období začal chodiť na džudo, aby dokázal poraziť väčších chalanov v uliciach.

Neskôr začal pracovať pre leningradského primátora, vďaka čomu si vytvoril sieť vplyvných známych, ktorí mu pomohli v ďalšej kariére. A zvyšok je už história.