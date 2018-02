VIDEO Kamarátky s deťmi prežili v safari hodinu hrôzy: Zavreli ich vo výbehu s levmi, ÚTOK!

Abi Tudgeová (23) sa v stredu s kamarátkou Jaz Reynoldsovou (28) a ich dvomi deťmi vybrali do safari parku v meste Bewdley v anglickom grófstve. Tak skoro na chvíľe strávenom v ňom nezabudnú, zažili tam totiž poriadnu hrôzu. Počas ich návštevy niečo prebrnklo popod nos svorke levov, ktorí boli vo výbehu. Strašne sa rozzúrili a začali behať naokolo ako šialené. Pracovníci parku preto okamžite zavreli brány, aby šelmy nezaútočili na niekoho z prítomných návštevníkov. Abi a Jaz už ale nestihli vyjsť von a ostali uväznené vo vnútri. ​

Potom už len s hrôzou sledovali, ako sa levy rútia k ich autu. Jeden im vyskočil na strechu, druhý zanechal poriadnu stopu a škrabance na kapote Hyundaia i-30. Hoci boli obe ženy vydesené na smrť, ani nemukli, aby nevystrašili ešte aj svoje deti. Von sa dostali až po päťdesiatich minútach, keď sa zamestnancom podarilo besniace levy skrotiť.

"Boli sme v poriadnom šoku, ale nechceli sme kričať, pretože by to rozrušilo naše deti. Naozaj sme nečakali, že sa také niečo stane práve v deň, kedy sme im chceli urobiť radosť," povedala Reynoldsová, ktorá teraz musí ísť s autom do servisu.

Hovorkyňa safari uviedla, že brána musela byť zavretá preto, lebo levy sa nachádzali nebezpečne blízko pri nej. "Boli tam samce aj samice, ktoré spolu žijú už niekoľko mesiacov. Zvyčajne fungujú v harmónii, ale občas sa stane, že začnú byť jedni alebo druhí príliš aktívni. Nikomu z návštevníkov ale nehrozilo žiadne nebezpečenstvo," vysvetlila.