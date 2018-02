FOTO Skutočného pekla na Zemi: Sýrska Ghúta sa zmenila na mesačnú krajinu a pohrebisko civilov

FOTO Nevhodné pre mladistvých do 18 rokov a slabšie povahy

Sýrske vládne jednotky obliehajú východnú Ghútu od roku 2013. Ide o posledné väčšie územie pri Damasku, ktoré majú pod kontrolou tisíce povstalcov z rôznych skupín. V obkľúčení tam žije na 400-tisíc civilistov, ktorí trpia nedostatkom potravín a liekov.

Boje sú čoraz intenzívnejšie

Sýrska vláda zintenzívnila boje za znovudobytie východnej Ghúty začiatkom tohto mesiaca, odvtedy pri nich zahynulo niekoľko stoviek ľudí. V uplynulých týždňoch sýrske vládne jednotky podporované Ruskom zosilnili aj bombardovanie rebelmi ovládanej severozápadnej provincie Idlib.

Zdravotnícke zariadenia podporované Lekármi bez hraníc v obliehanej východnej Ghúte neďaleko Damasku hlásia stovky mŕtvych a ranených. Deje sa tak v čase mimoriadne zosilneného bombardovania a ostreľovania v danej oblasti. Celkom trinásť nemocníc a kliník, ktoré podporujú Lekári bez hraníc, bolo len počas troch dní poškodených alebo zničených. Znížila sa tak dostupnosť lekárskej starostlivosti, a to v čase, keď je kriticky potrebná. Obliehanie východnej Ghúty navyše miestnym zdravotníkom znemožňuje prístup k materiálu nevyhnutnému pre záchranu životov.

Mŕtvych pribúda

Boje o východnú Ghútu si od začiatku roka do 18. februára vyžiadali značný počet obetí. Tamojšie zdravotnícke zariadenia hlásili v tomto období vyše 1 600 ranených a viac ako 180 mŕtvych. Bombardovanie a ostreľovanie sa potom ešte zintenzívnilo. Podľa počiatočných informácií nemocníc a kliník podporovaných Lekármi bez hraníc bolo za dva a pol dňa (od 18. februára do skorého rána 21. februára) zranených 1 285 ľudí a 237 ľudí zomrelo. O dôsledku bombardovania to vypovedá iba čiastočne, tieto počty obetí nahlásilo 18 nemocníc a kliník podporovaných Lekármi bez hraníc. Ranených však ošetrovali aj ďalšie zdravotnícke zariadenia v oblasti.

Počty mŕtvych rapídne rastú. Dnes si bombardovanie vo východnej Ghúte vyžiadalo ďalších 13 obetí vrátane troch detí. Uviedla to Sýrska organizácia pre ľudské práva (SOHR), ktorá dianie v Sýrii dlhodobo monitoruje. Sýrska vláda a jej spojenec Rusko odmietajú, že bombardovanie je zamerané na civilistov. Tvrdia, že si povstalci z miestnych robia živé štíty.

"Najmenej 13 ľudí, vrátane troch detí, prišlo o život v meste Dúma," uviedla SOHR s tým, že ďalších asi 120 ľudí v oblasti bolo zranených. Od nedele si podľa SOHR bombardovanie vyžiadalo najmenej 335 mŕtvych medzi civilistami, medzi ktorými sú desiatky detí. Dúma je najvýznamnejšie mesto východnej Ghúty, ale zasiahnuté boli aj ďalšie mestá v regióne. V rovnakom období povstalci pri ostreľovaní Damasku podľa SOHR zabili 15 ľudí.

Zúfalo potrebujú pomoc

Vo východnej Ghúte je zúfalo potrebná urgentná zdravotná starostlivosť. "Sme schopní udržať zásobovanie určitého základného zdravotníckeho materiálu do zariadenia, ktoré podporujeme. Môžeme tiež ad hoc poskytovať zdravotnícky materiál zariadeniam, ktoré nepodporujeme pravidelne, ale vtedy, keď urgentne potrebujú pomoc. Sú však určité veci, ku ktorým prístup nemáme a ktoré by zásadne pomohli sýrskym zdravotníkom na mieste v ich práci, keď zachraňujú ľudské životy. Žiadame preto tých, ktorí majú prístup k zdravotníckemu materiálu vo východnej Ghúte a jej okolí, aby urgentne umožnili zdravotníkom vo východnej Ghúte prístup k týmto zásobám - závisia na tom životy," uviedla Lorena Bilbao, koordinátorka programov Lekárov bez hraníc v Sýrii.

Obliehanie východnej Ghúty spôsobilo, že sa k miestnym zdravotníkom nedostáva dostatočné množstvo zdravotníckeho materiálu potrebného pre záchranu životov. A keď už je prejazd vo výnimočných prípadoch umožnený oficiálnym konvojom OSN a Medzinárodnému výboru Červeného kríža, niektoré veci vrátane anesteziologického materiálu sú systematicky zakazované či zabavované. V samotnej východnej Ghúte sa údajne nachádza určité množstvo zásob zdravotníckeho materiálu, zdravotníci k nim však v súčasnosti nemajú prístup.

Rusko nemá záujem o prímerie

Rusko má v OSN právo veta a je Asadovým spojencom. Dnes Moskva uviedla, že docieliť v Ghúte prímerie nebude ľahké. Za násilie v oblasti sú zodpovední teroristi, nie Rusko a sýrska vláda, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Krátko nato však ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov oznámil, že Moskva je ochotná zvážiť schválenie rezolúcie OSN o tridsaťdennom prímerí v Sýrii za predpokladu, že sa pokoj zbraní nebude vzťahovať na samozvaný Islamský štát (Daeš), islamistické skupiny napojené na medzinárodnú teroristickú sieť al-Kájda a ďalšie skupiny, ktoré s nimi spolupracujú a "ostreľujú obývané časti Damasku".

Obyvatelia východnej Ghúty v telefonickom rozhovore s agentúrou Reuters uviedli, že lietadlá región bombardujú z výšky, čo nasvedčuje tomu, že ide o modernejšie ruské lietadlá. Jedna z hlavných povstaleckých skupín v Ghúte sa domnieva, že cieľom Moskvy je úplná kapitulácia rebelov. O prímerie vraj Rusko záujem nemá. "Postoj Ruska je taký, že sa máme úplne vzdať Asadovej diktatúre," uviedol Vaíl Alván, ktorý je hovorcom islamistickej povstaleckej skupiny Fajlak ar-Rahman. V bombardovaní východnej Ghúty Moskva podľa neho v podstate nevidí problém.

Lekári bez hraníc vyzývajú všetkých

Aj keď Lekári bez hraníc majú ešte kapacitu zásobovať zdravotnícke zariadenia určitými nevyhnutnými liekmi a zdravotníckym materiálom, plné obliehanie danej oblasti znamená, že situácia je neistá a možnosti Lekárov bez hraníc v poskytovaní liekov a zdravotníckeho materiálu budú obmedzené. Lekári bez hraníc vyzývajú sýrsku vládu, ostatné bojujúce strany a všetkých obchodníkov vo východnej Ghúte, ktorí môžu mať zásoby lekárskeho materiálu, aby ich ihneď poskytli zdravotníckym zariadeniam, ktoré ich potrebujú k záchrane životov.

Organizácia opakovane volá po tom, aby bolo rešpektované medzinárodné humanitárne právo a zdravotníci, pacienti ani zdravotnícke zariadenia sa nestávali terčmi útokov. Mala by byť tiež umožnená evakuácia kriticky chorých či zranených pacientov z východnej Ghúty. Lekári bez hraníc prevádzkujú päť zdravotníckych zariadení a tri mobilné kliniky v severnej Sýrii. Zároveň spolupracujú s piatimi zdravotníckymi zariadeniami a ďalších 50 ich podporujú na diaľku, a to v oblastiach, kde nemôžu byť tímy Lekárov bez hraníc prítomné osobne.

Vo východnej Ghúte podporujú jedenásť zdravotníckych zariadení pravidelne a ďalším poskytujú urgentnú pomoc, keď je to potrebné. V podporovaných zariadeniach zamestnanci Lekárov bez hraníc nie sú prítomní. Lekári bez hraníc nepôsobia v Sýrii v oblastiach kontrolovaných takzvanou islamskou republikou, pretože sa od jeho vedenia nepodarilo získať záruky bezpečnosti. Rovnako nemôžu pracovať na územiach kontrolovaných sýrsku vládou, keďže stále k tomu nedostali povolenie. Aby si Lekári bez hraníc zachovali úplnú nezávislosť, neprijímajú pre financovanie svojich projektov v Sýrii peniaze od žiadnej vlády.