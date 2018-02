VZBURA českých kamionistov: Jiří si vysúdil nemecký plat, teraz je ich 900, štát to nezvláda

PRAHA - Českí kamionisti sa rozhodli bojovať za vyššiu mzdu. Po medializovanom prípade Jiřího Gabrhela, prvého českého vodiča kamiónu, ktorý si dokázal vysúdiť nemeckú mzdu, sa rozpútala vzbura. Ako informoval český denník iDnes, teraz je ich vyše 900. Takmer tisíc vodičov a robotníkov chce v Nemecku zažalovať svojich zamestnávateľov za to, že im nevyplácajú minimálnu nemeckú mzdu, ktorá im právom patrí.

Vzorom je im iniciátor Jiří Gabrhel, český vodič kamiónu, ktorý jazdí pre nemeckú štátnu poštu. Gabrhel vyhral súd na dorovnanie mzdy a bolo mu vyplateného štvrť milióna českých korún (cca 9,8 tisíc eur). „Keď som videl, že prvý Čech uspel a dostal peniaze, povedal som si, že by som bol hlúpy, keby som sa tiež neozval,“ povedal Tomáš Janeček, vodič kamiónu z Plzne. Janeček si prerátal, že za uplynulý rok by mohol od zamestnávateľa požadovať takmer 100-tisíc českých korún (takmer 4-tisíc eur).

Nemecké firmy sa začali obhajovať

Českým vodičom teraz dávajú podpisovať dokument, v ktorom sa tamojšie spoločnosti priznávajú, že vedia o povinnosti uhradiť svojim zamestnancom minimálnu mzdu, a že ju skutočne vyplácajú. Nemecké súdy majú v kompetencii prikázať, aby úhrada rozdielu v mzde bola vyplatená buď českým zamestnávateľom, alebo nemeckým zákazníkom.

V Nemecku sa od januára roku 2015 uplatňuje zákon o minimálnej mzde, ktorá nesmie byť nižšia ako 8,84 eur na hodinu. Gabrhelovi nemeckí policajti poradili, aby sa obrátil na organizáciu Faire Mobilität, ktorá mu vysúdila vyššie uvedený doplatok. „Od tej doby sa mi ozvalo asi tisíc ľudí. Všetkým dávam adresu a kontakt na nemecké úrady. Je dobré, že sa zamestnanci prestali báť,“ hovorí Gabrhel.

Združenie dopravcov Česmad Bohemia tvrdí, že nižšie platy Čechov dorovnávajú 45-eurové diéty, ktoré dostávajú každý deň za prácu v zahraničí. „Snažíme sa o to, aby sa diéty započítavali do mzdy. Keby sa totiž z toho, že Česi budú úspešní na súdoch, stala bežná prax, nebudú môcť české firmy konkurovať nemeckým,“ povedal Martin Felix, hovorca Česmad Bohemia.

„Oficiálne som zarábal 12-tisíc korún, zvyšok som mal na diétach. Keď idem na PN-ku, mesačne zarobím 4,5 tisíc korún. Väčšina kamionistov sa kvôli tomu potom dostáva do finančných problémov,“ tvrdí šofér Pavel Mach, ktorý jazdí tri roky pre špedičnú firmu Svatavy. Mach sa taktiež so žiadosťou na dorovnanie platu obrátil na nemecké úrady, ktoré mu majú uhradiť vyše pol milióna korún (cca 19,7 tisíc eur).

Jiří Gabrhel o svojom úspechu

„Jazdil som za základ 12-tisíc korún (cca 473 eur). Začal som si každý deň písať, kedy som prešiel hranice, kde som parkoval, kde som vykladal a nakladal tovar. Obrátil som sa na nemecké úrady, predložil som im dokumenty a všetko už zariadili za mňa. Je to iba o tom nebáť sa,“ priznal český kamionista. „V pondelok 29. januára som vyhral spor s DHL a vyplatili mi to, čo českí dopravcovia odmietajú platiť,“ napísal na svoj Facebook 3. februára Gabrhel.

Mach, ktorý sa tiež dožaduje o doplatok, teraz ľutuje, že si neviedol záznamy, ako to urobil Gabrhel. „Osobné záznamy si teda nikto neviedol. Aj Nemci mi povedali, že to bude o tom, čo vodiči dokážu špedičným firmám predložiť,“ dodal Mach, ktorý momentálne už pracuje pre nemeckú spoločnosť.

Dopravcovia vzburu očakávali

Jaroslav Lorenz, ktorý vedie Technologické centrum v ČR povedal, že situácia, ktorá teraz nastala, sa dala čakať. „Smršť samozrejme nastala a nastane. Každý v tom vidí len peniaze. Toto ale zavinili politici, ktorí nám nechali vziať suverenitu. Šoféri sú teraz hrdí Česi, ale sami potom utekajú jazdiť do zahraničia,“ vyjadril sa Lorenz.

Zákon je však dvojsečná zbraň

Nemecký zákon o minimálnej mzde je nebezpečný aj pre samotných nemeckých odberateľov. Súd môže prikázať, aby bol rozdiel vo mzde šoférom vypletený buď ich zamestnávateľom alebo zákazníkom, ktorý si lacnejšiu službu zabezpečil. Nemecké spoločnosti následne od českých dopravcov dožadujú, aby im preukázali doklad, že skutočne svojim zamestnancom vyplácajú minimálnu mzdu na nemeckej úrovni.

Dopravcovia sa obávajú o svoje zisky

„Lenže odmietajú toto zvýšenie mzdových nákladov zohľadniť v cenách za dopravu,“ kritizoval dopravca spoločnosti Felix. „Firma, pre ktorú jazdíme, odo mňa chcela, aby som toto prehlásenie podpísal, inak by som pre nich nemohol jazdiť. Samozrejme, keby som vodičom platil minimálnu nemeckú mzdu a k tomu ešte diéty, na ktoré majú nárok podľa českej legislatívy, môžem firmu rovno zavrieť, pretože v tú chvíľu budem musieť navýšiť ceny a nikto mi prácu nedá. Poliaci alebo Rumuni budú potom oveľa lacnejší,“ povedal majiteľ autodopravy v Českých Budějoviciach.

Stanislava Ruppová, konzultantka organizácie Faire Mobilität povedala, že odkedy vyhral Gabrhel svoj súd, neustále jej vyzváňa telefón. „Za posledné tri mesiace sme hovorili približne s tisíckou východoeurópskych vodičov na diaľniciach. Ich životy sa odohrávajú na západoeurópskych diaľniciach, ale stále dostávajú len východoeurópsku mzdu. To je nespravodlivé,“ oznamuje Ruppová, ktorá je prvotným kontaktom pre českých vodičov.

Minister dopravy začal konkurenčný boj s vodičmi z cudziny

Svoje stanovisko k danej problematike vyjadril aj český minister dopravy Dan Ťok. „Súčasná podoba smernice je pre tuzemských dopravcov likvidačná. Pokiaľ dopravca v smernici zostane, byrokratické české a mzdové podmienky českých dopravcov zlikvidujú,“ ozrejmil minister. Dodal, že chce, aby do polovice roka dopravné služby z vyššie spomínaného predpisu zmizli a chce, aby sa regulácia diaľkovej tranzitnej dopravy smernice už netýkala. Ťok sa zároveň obáva, že českého vodiča, ktorý požaduje nemeckú mzdu, si nikto nenajme. Ťok povedal, že vzhľadom na vyhrotenú situáciu začnú viac kontrolovať zahraničných vodičov. Vlani začali českí policajti kontrolovať hraničné priechody a rovnako upozorňovali vodičov z cudziny, že aj oni porušujú smernicu. Kritizovali ich za to, že ich pracovné zmluvy nie sú preložené do českého jazyka. „Už nebudeme len upozorňovať. Tak ako sú naši vodiči trestaní v zahraničí, tak budeme vyžadovať dodržiavanie smerníc tu,“ varuje minister.

Českí dopravcovia našli v smernici medzeru

Podaktorí českí dopravcovia už prišli na to, ako prísnu smernicu obísť. Opatrenie o výške minimálnych platov sa vraj týka len kmeňových zamestnancov. Preto plánujú najímať vodičov na živnostenský list. „Reálne hrozí, že vodiči začnú tieto medzery využívať,“ informovala Martina Dlabajová, eurokomisárka.

Okrem vodičov sa búria aj robotníci

Na životné minimum sa nesťažujú len vodiči, ale i robotníci. Josef, ktorý pracoval v Nemecku v dielni elektronických súčiastok, priznal, že hneď ako vyhral súdny spor, jeho zamestnávateľ sa odvolal. „Z firmy nás tam jazdilo osemnásť, vždy na tri smeny. Písané oficiálne to bolo ako školenie, v skutočnosti sme normálne jazdili pracovať. Odfotené mám všetky dokumenty, výrobné protokoly i cestovné príkazy,“ hovorí Josef, ktorému firma dlží 80-tisíc korún.