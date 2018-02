Pred 120 rokmi sa narodil Enzo Ferrari: Konštruktér, ktorý dal život legendárnej značke

Enzo Ferrari sa narodil v rodine strednej spoločenskej triedy v Modene 18. februára 1898. Jeho otec Alfredo Ferrari vlastnil spoločnosť na spracovávanie kovov, ktorá vyrábala nástroje pre talianske železnice. Zo začiatku Enza Ferrariho zaujímala hudba a novinárstvo, chcel byť operným spevákom. Neskôr sa začal zaujímať o automobilové preteky a doslova mu učarovali pretekárske autá.

V roku 1929 založil vlastnú stajňu Scuderia Ferrari. Tá používala vozidlá Alfa Romeo a koncom 30. rokov 20. storočia ho automobilka Alfa Romeo poverila vedením pretekárskej divízie. Ferrari v tej dobe už mal vo svete automobilových pretekov svoje meno a známe bolo aj logo jeho stajne so vzpínajúcim sa žrebcom na žltom štíte (farba talianskeho mestečka Modeny) s písmenami SF (Scuderia Ferrari).

Musel sa spojiť s Fiatom

Začiatkom druhej svetovej vojny Ferrari vyrobil prvé vlastné vozidlo, ktoré sa však objavilo len v jednom preteku. Prvé pretekárske vozidlo tohto mena sa predstavilo 11. mája 1947. Počiatky značky Ferrari sa datujú od tohto roku, kedy sa na pretekoch v Piacenze (Taliansko) predstavil model 125S. Premiéra sa neskončila slávne, vozidlo preteky nedokončilo. O dva týždne neskôr však vyhralo pretek v talianskom Ríme a otvorila sa tak cesta ku sláve.

V roku 1952 sa stal Alberto Ascari s Ferrari po prvý raz majstrom sveta Formuly 1 (F1) a titul o rok neskôr obhájil. Od tej doby jazdci vo Ferrari nazbierali vyše tucet titulov. Ďalšie úspechy zbierali aj cestné vozidlá, ktoré jazdia po bežných cestách. Enzo Ferrari majiteľov svojich áut síce považoval za snobov, ktorým príliš nejde o automobil s perfektnými jazdnými vlastnosťami, pomáhali mu však financovať pretekársku stajňu.

Finančné problémy nakoniec koncom 60. rokov 20. storočia priviedli firmu do náruče koncernu Fiat. Enzo Ferrari, prezývaný Il Commendatore a známy autoritatívnym štýlom riadenia, si však svoj vplyv udržal až do svojej smrti.

Jeho život sprevádzala sláva i tragédie

Počas šesťdesiatich rokov minulého storočia vyšlo z brán továrne množstvo typov, ktorých karosérie navrhovali najslávnejšie talianske dizajnérske štúdia. Legendárny bol aj typ Dino (1969), pomenovaný po synovi Enza Ferrariho, ktorý trpel svalovou dystrofiou a zomrel vo veku len 24 rokov. Ferrari umiestnil na kapotu automobilu emblém, obdĺžnik so žltým podkladom, v ktorom bol nápis Dino. Strata jediného syna podnikateľa hlboko ranila.

Zakladateľ automobilky, ktorá vyrába vozidlá patriace k svetovej špičke, zomrel 14. augusta 1988 vo veku 90 rokov. Enzo Ferrari je pochovaný v rodinnej hrobke na cintoríne v meste Modena v strednej časti Talianska neďaleko mesta Maranello, kde sídli výrobný závod a tiež múzeum automobilov Ferrari.

Ferrari stále legendou

Predaj automobilov od talianskeho výrobcu na aukciách dosahuje doteraz závratné sumy. Automobil Ferrari z roku 1956 predali na aukcii historických vozidiel v New Yorku v decembri 2015 za 28 miliónov dolárov (25,56 milióna eur).

V marci 2017 Talianska polícia oznámila, že sa jej podarilo zmariť pokus o únos telesných pozostatkov Enza Ferrariho, zakladateľa slávnej automobilovej spoločnosti Ferrari a tiež jedného z prvých jazdcov F1. Za jeho telo zločinci zrejme plánovali požadovať výkupné od pozostalých či vedenia automobilky.

Prezident Ferrari Sergio Marchionne v decembri 2017 pohrozil, že by talianska stajňa mohla odísť zo seriálu F1. Marchionnemu sa nepáčil návrh zmeny pravidiel pre konštrukciu motorov, ktoré predstavili v októbri 2017 a mali by platiť od roku 2021. "Máme čas do roku 2020, aby sme našli riešenie, ktoré bude vyhovovať Ferrari. Hrozba, že tím opustí F1 je seriózna," povedal.

Ferrari je jediný tím, ktorý štartoval v každej sezóne od vzniku F1 v roku 1950. Zároveň je aj najúspešnejší so 16 konštruktérskymi a 15 jazdeckými titulmi.

Skutočný príbeh geniálneho konštruktéra a stratéga Enza Ferrariho sa objavil aj na filmovom plátne. Snímku nakrútil v roku 2003 taliansky režisér Carlo Carlei. Hlavnú úlohu legendárneho podnikateľa stvárnil známy taliansky herec, režisér a scenárista Sergio Castellitto.