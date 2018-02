LETECKÁ TRAGÉDIA: Na juhu Iránu sa zrútilo lietadlo, nikto neprežil, 66 mŕtvych

Hovorca leteckej spoločnosti Aseman potvrdil, že na palube lietadla zomrelo všetkých 66 cestujúcich. Na palube lietadla bolo 60 cestujúcich vrátane jedného dieťaťa a 6 členov posádky. Podľa hovorcu spoločnosti Aseman zatiaľ nie je jasné, čo mohlo byť príčinou nehody.

Príbuzní obetí na mieste nehody

Tlačová agentúra PressTV uviedla, že lietadlo so 66 ľuďmi na palube zmizlo z radarových obrazoviek 50 minút po vzlete z teheránskeho letiska Mehrabad.

Stanica BBC uviedla, že kvôli zlému počasiu a hustej hmle nemohol na mieste nehody pristáť záchranný vrtuľník.

Na juhu Iránu sa zrútilo dopravné lietadlo iránskej leteckej spoločnosti Aseman so 66 ľuďmi na palube. Informovala o tom agentúra AP.

K nehode došlo v nedeľu v hornatej oblasti neďaleko mesta Semirom, vzdialeného približne 620 kilometrov od iránskej metropoly Teherán, pričom lietadlo údajne narazilo do úbočia hory Dena v pohorí Zagros.

Podľa iránskej tlačovej agentúry Fars išlo o dvojmotorové turbovrtuľové lietadlo typu ATR-72 francúzskej výroby, ktoré smerovalo z Teheránu do juhoiránskeho mesta Jásúdž, vzdialeného približne 780 kilometrov južne od Teheránu.

