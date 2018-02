Požiar v Tibete: VIDEO Najposvätnejší buddhistický chrám bol vypálený, ľudia prosia o záchranu

Priestory najposvätnejšieho buddhistického chrámu Džókhang v tibetskej metropole Lhasa zachvátil v sobotu požiar, ktorého príčina nebola bezprostredne známa. S odvolaním sa na čínske médiá o tom v nedeľu informovala agentúra DPA.

Požiar, ktorý v chráme vypukol približne o 18.40. hodiny miestneho času, čoskoro uhasili, uviedla oficiálna čínska tlačová agentúra Sinchua.

„Modlím sa, aby škody neboli vážne. V chráme sú veľmi staré pamiatky,“ povedal čínskym médiám Tsering Woeser, tibetský spisovateľ. „Pre Tibeťanov je Džókhang svätyňou,“ dodal.

Fotografie a videá zverejnené na internete zobrazovali budhistický chrám, z ktorého stúpal dym a časť strechy v plameňoch.

The #Jokhang Temple in #Lhasa #Tibet is reported to be on fire. This is tragic news. pic.twitter.com/4a6MxKnPjN