PRÁVE TERAZ Streľba v škole na Floride: Hlásia prvú obeť, páchateľa už zadržali

Aktualizované o 22:35

Podľa kancelárie šerifa strelca umiestnili do cely, no "scéna je stále aktívna".

Aktualizované o 22:30

Kancelária šerifa v Broward potvrdila krátko pred pol piatou popoludní miestneho času, že najmenej 14 zranených skončilo v nemocnici, informuje BBC.

Aktualizované o 22:25

Podľa najnovších informácií polícia strela zadržala.

Aktualizované o 22:15

Objavujú sa špekulácie, že útočník si zakryl tvár plynovou maskou. Nie je tiež vylúčené, že páchatelia sú dvaja.

Útočník, označený políciou za belocha v tmavočervenej košeli či tričku, ešte stále nebol zadržaný. Pretože mohol opustiť školský areál, polícia dôrazne varovala obyvateľov, aby sa vyhli oblasti.

Miestna pobočka spravodajskej televízie Fox News informovala, že niekoľko zranených osôb ošetrili pred školou. Budovu obkľúčila polícia. Tá zároveň medzičasom cez Twitter vyzvala učiteľov a žiakov, aby nevychádzali z budovy.

Rodičia nemôžu do školy. Mnohí stoja asi kilometer ďaleko a snažia sa deti upokojiť telefonicky.

Parents are not being able to get close to the school. Many are standing about a mile away trying to calm their children down by phone. @MiamiHerald pic.twitter.com/7P9mW9aXe5