Útok na Trumpovu rodinu: Manželka Trumpa juniora v nemocnici, otvorila balíček s práškom

Kým agentúra Reuters s odvolaním sa na políciu napísala, že prezidentova nevesta bola do nemocnice prijatá s žalúdočnou nevoľnosťou, Fox News informovala iba o preventívnej hospitalizácii .Televízia ABC7NY uviedla, že spolu s Vanesssou Trumpovou boli preventívne hospitalizovaní ďalší dvaja ľudia. Či ide o deti, ktorých má s Donaldom mladším päť, známe nie je.

JUST IN: @DonaldTrumpJr.'s wife #VanessaTrump was taken to a #hospital after receiving a letter containing #whitepowder inside https://t.co/LFA7PP0bPI @newnewspage pic.twitter.com/9QDRlQDraR