Obrovská tragédia: FOTO a VIDEO Zrútilo sa ruské lietadlo, nikto neprežil

Lietadlo Saratovských aerolínií sa dnes zrútilo krátko po štarte z moskovského letiska Domodedovo. Na palube stroja An-148 bolo 65 cestujúcich a šesťčlenná posádka, informovala agentúra Interfax s odvolaním sa na záchranárov. Lietadlo mierilo do juhoruského mesta Orsk.

"Šanca na prežitie u nikoho neexistovala," cituje Interfax nemenovaného člena záchranného tímu. Lietadlo smerujúce do juhoruského Orsk sa skoro po štarte stratilo z obrazoviek radarov a spojenie s posádkou sa nepodarilo nadviazať.

19:48 Posádka lietadla nehlásila pred nehodou žiadne problémy. Povedala to hovorkyňa vyšetrovacej komisie Svetlana Petrenko. Minister dopravy Maxim Sokolov potvrdil, že nehodu nikto neprežil. Štátna tlačová agentúra Tass zároveň informovala, že vyšetrovatelia už na mieste nehody našli jednu z čiernych skriniek.

19:14 Slovenský premiér Robert Fico vyjadril úprimnú sústrasť všetkým pozostalým obetí a celému ruskému ľudu v reakcii na zrútenie ruského civilného lietadla, ku ktorému došlo v nedeľu pri Moskve. Ministerský predseda to uviedol na svojom profile sociálnej siete Facebook.

19:00 Na identifikáciu obetí nedeľňajšej havárie ruského dopravného lietadla An-148 pri Moskve budú potrebné genetické rozbory. Vyhlásil to ruský minister dopravy Maxim Sokolov, ktorý podľa agentúry TASS potvrdil, že tragédiu nikto zo 65 pasažierov a šiestich členov posádky neprežil. "Súdiac podľa všetkých dostupných informácií, táto havária nemá žiadneho preživšieho. Vzhľadom na kvalitu biomateriálov bude nutné vykonať genetické rozbory. Vzorky DNA získame od ich príbuzných," povedal Sokolov ohľadom identifikácie obetí. Nevylúčil však, že niektoré bude možné identifikovať bežným spôsobom. Minister spresnil, že forenzné štúdie môžu trvať dva až tri mesiace. Sokolov ďalej uviedol, že v pondelok zvolá stretnutie príslušného vládneho výboru ohľadom vyplatenia poistenia. Ruský prezident Vladimir Putin v súvislosti s touto tragédiou odložil svoju pracovnú cestu do Soči pre možnú nutnosť koordinovať činnosť vládnych výborov. "Prezident sa rozhodol odložiť pracovnú cestu naplánovanú na pondelok a zostať v Moskve," uviedol pre TASS kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Podľa hovorcu mal Putin na pondelkovom programe okrem iného i stretnutie s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.

18:14 V dejinách Ruska bola dnešná tragédia jednou z najhoších za posledných 10 rokov.

17:20 "Vážený pán prezident, s ľútosťou som prijal smutnú správu o páde lietadla, pri ktorom vyhasli desiatky ľudských životov. Vyjadrujem v mene občanov Slovenskej republiky, ako aj v mene svojom, Vám a všetkým pozostalým úprimnú sústrasť," napísal Andrej Kiska v telegrame.

17:10 Letecké nehody si stále vyberajú prikrutú daň, hoci je lietanie štatisticky jedným z najbezpečnejších spôsobov prepravy. Takto reaguje na zrútenie ruského civilného lietadla pri Moskve predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) na Facebooku. "Myslím na všetkých pozostalých, ktorým sa už blízki nevrátia domov, vyjadrujem im úprimnú sústrasť," uviedol na sociálnej sieti. Národnosti obetí ešte nie sú známe. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí preveruje, či sa v lietadle nenachádzali aj Slováci, zatiaľ sa nedozvedelo žiadne konkrétnosti.

16:47 Prezident Andrej Kiska poslal smútočný telegram prezidentovi Putinovi.

16:38 Ruské médiá citujú svedkov nehody, podľa ktorých bol stroj ešte pred dopadom na zem v plameňoch. Zástupca záchranárov agentúre Interfax povedal, že trosky "sú rozosiate zhruba na kilometri".

16:37 Havarované lietadlo Saratovských aerolínií sa dnes zrútilo k zemi o 14:27 miestneho času (12:27 SEČ), teda len šesť minút po štarte z moskovského letiska Domodedovo, informujú ruské médiá. Haváriu neďaleko ruskej metropoly zrejme neprežil nikto zo 71 osôb na palube. Cez 60 z nich pochádzalo z Orenburskej oblasťtina juhu Ruska, kam stroj mieril.

16:18 Pozrite si najtragickejšie nehody ruských lietadiel, pri ktorých zomreli Alexandrovci, či Pavol Demitra.

16:08 Na letisku v Domodedove sa schádzajú novinári a čakajú na viac informácií o tragédií.

15:33 Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril v nedeľu sústrasť tým, ktorí stratili svojich príbuzných pri havárii dopravného lietadla neďaleko Moskvy. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Prezident vyjadril svoju hlbokú sústrasť," uviedol podľa tlačovej agentúry TASS hovorca Kremľa s tým, že Putin nariadil vyšetrenie nehody. "Prezident poveril vládu, aby zriadila osobitnú komisiu v súvislosti s leteckou haváriou v Moskovskom regióne," povedal Peskov. Prezident tiež podľa neho poveril úlohami príslušné orgány.

15:29 Očití svedkovia tvrdia, že na mieste havárie sa našlo veľa listov, ruské médiá preto špekulujú o tom, že lietadlo sa mohlo zraziť s poštovým vrtuľníkom, uvádza portál novayagazeta.ru. Tieto informácie však ruská pošta dementovala.

15:11 Väčšina cestujúcich pochádzala z Orenburskej oblasť, v ktorej Orsk leží. Úrady zriadili pre blízkych pasažierov krízovú linku.

15:10 Podľa záchranárov mohlo byť príčinou nešťastia zlé počasie, chyba posádky alebo technický problém; medzi špekuláciami ruských médií sa neobjavujú úvahy o terorizme. "Možné sú rôzne príčiny havárie, medzi nimi počasie," citovala televízia Rossija24 Zanni Těrechovovou, poradkyňu ministra dopravy.

15:05 "Našli sa trosky lietadla," uviedol zdroj agentúry TASS. "Nikto neprežil." Vrak lietadla sa našiel vo vzdialenosti asi 40 kilometrov od moskovského letiska. Na miesto nešťastia smeruje ruský minister dopravy Maxim Sokolov, doplnila agentúra DPA.

14:56 Príbuzní ľudí, ktorí boli v havarovanom lietadle, čakajú na správy.

14:50 Ruská prokuratúra začala trestné stíhanie pre podozrenie z porušenia pravidiel bezpečnosti leteckej prevádzky.

14:35 Prvé zábery z miesta nehody

14:30 Na mieste, kde lietadlo havarovalo, našli trosky a niekoľko tiel obetí.

14:00 Stroj havaroval juhovýchodne od Moskvy v Ramenskom kraji.

Agentúra DPA pripomína, že letecké nešťastia nie sú v Rusku ničím výnimočným. Od roku 2010 prišlo pri veľkých haváriách o život viac ako 240 ľudí. Naposledy sa zrútilo lietadlo nízkonákladovej spoločnosti Flydubai v marci 2016 na letisku v Rostove na Done; zomrelo všetkých 62 ľudí na palube.