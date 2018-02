Významné diplomatické stretnutie: Juhokórejský prezident obedoval so sestrou Kim Čong-una

Agentúra AP označila sobotňajšiu schôdzku dvoch znepriatelených krajín za významné diplomatické stretnutie. Severokórejská delegácia pricestovala do Južnej Kórey, aby sa zúčastnila otváracieho ceremoniálu olympijských hier v Pjongčangu.

Mun Če-in by rád využil zimnú olympiádu ako príležitosť na obnovenie pravidelnej komunikácie so Severnou Kóreou a neskôr by ju chcel zahrnúť do rozhovorov týkajúcich sa vyriešenia medzinárodného problému severokórejského jadrového programu, píše AP.

Kim Jo-džong (30) je prvou členkou rodiny zakladateľa severokórejskej vládnucej dynastie Kim Ir-sena, ktorá navštívila Južnú Kóreu od kórejskej vojny z rokov 1950-53. Na ZOH je členkou delegácie na vysokej úrovni.

Na piatkovom otváracom ceremoniáli Zimných olympijských hier 2018 v juhokórejskom Pjongčangu kráčali severokórejskí športovci spolu s juhokórejskými pod spoločnou modro-bielou vlajkou "zjednotenia".