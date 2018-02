Úspešné ukončenie dlhých rokovaní: Nemecké strany sa dohodli na veľkej koalícii

Teraz ide o to získať podporu pre koaličnú zmluvu, zdôraznila Merkelová narážajúc nielen na hlasovanie o nej na zjazde Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), ale i rozhodovanie viac ako 460.000 členov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) o dohodnutom dokumente.

Kancelárka pripomenula, že jestvuje mnoho konkrétnych opatrení a harmonogramov, na základe ktorých možno preskúmať, či vláda realizuje v praxi vlastné ciele. V mnohých oblastiach sa podarilo pripraviť rozsiahle balíky opatrení, konštatovala a uviedla napríklad vzdelávanie, výskum či digitálnu agendu. Merkelová súčasne podčiarkla, že jestvuje snaha o vyváženosť, spravodlivé rozdeľovanie a solídne hospodárenie. V sociálnej sfére by sa občanom malo dostať viac istôt.

Podľa slov predsedu SPD Martina Schulza má koaličná zmluva sociálnodemokratický charakter. "Táto zmluva je nami silne ovplyvnená," cituje lídra strany tlačová agentúra DPA. Mimoriadnu spokojnosť s výsledkom koaličných rokovaní vyjadril predseda Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) Horst Seehofer.

Zmluva podľa jeho slov po biednom výsledku troch koaličných strán v septembrových parlamentných voľbách vyjadruje: "Pochopili sme, že to takto ďalej nejde". Do definitívneho schválenia dokumentu členskou základňou SPD zostáva však ešte mnoho práce, dodal Seehofer.

Kresťanskí demokrati rozhodnú onedlho

Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) spolkovej kancelárky Angely Merkelovej mieni schváliť v stredu dojednanú koaličnú zmluvu na straníckom zjazde, ktorý sa uskutoční v pondelok 26. februára. V Berlíne o tom informovali po skončení stredajšieho zasadnutia predsedníctva CDU. Vedenie strany sa už predtým v nedeľu stretne na zasadnutiach rôznych grémií v straníckej centrále v Berlíne, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.

Schulz končí, predá žezlo kolegyni

Martin Schulz (62) oznámil v stredu na zasadnutí predsedníctva Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), že po ukončení hlasovania členskej základne SPD o koaličnej zmluve 2. marca rezignuje na post jej predsedu a mieni za svoju nástupkyňu navrhnúť úradujúcu šéfku parlamentnej frakcie strany Andreu Nahlesovú (47). Informácie priniesla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na stranícke zdroje.

V osobe Nahlesovej by sa po prvý raz v takmer 155-ročnej histórii nemeckých sociálnych demokratov postavila do čela SPD žena, ktorá by navyše bola nielen predsedníčkou strany, ale zostala by aj šéfkou jej parlamentnej frakcie.

Bývalý predseda Európskeho parlamentu (EP) by sa mal stať v novej vláde kancelárky Angely Merkelovej šéfom nemeckej diplomacie a nástupcom svojho predchodcu na čele SPD Sigmara Gabriela. Ten by už nemal zastávať ministerskú funkciu.