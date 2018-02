Predčasné voľby v Česku nechce nikto, myslí si český politológ

Vyjadrenie českého premiéra v demisii Andreja Babiša, že predčasné parlamentné voľby nevylučuje, je podľa docenta z pražskej Metropolitnej univerzity skôr taktika než zámer. "Ak by sa mala Snemovňa rozpustiť sama, musel by Andrej Babiš pre takýto krok získať aspoň 120 z 200 poslancov, ale sám ich má 'len' 82," vysvetlil.

Predčasné parlamentné voľby v Česku by podľa slov politológa pre viaceré politické strany znamenali istú stratu podpory. "Andrej Babiš možno môže ustáť, keby ANO v predčasných voľbách neobhájilo 82 mandátov, ale napríklad o desať menej - ale u ostatných politických strán by bol takýto pokles veľmi bolestivý," zdôraznil Cabada. Babiš si zrejme novú volebnú kampaň vzhľadom na vlastné finančné prostriedky môže dovoliť, ostatné strany sú ale finančne vyčerpané, domnieva sa odborník.

"Druhou možnou cestou k predčasným voľbám by mohlo byť, ak by ani druhá vláda, ktorej predsedu opäť vymenuje prezident, nezískala dôveru a súčasne by predseda Snemovne následne nevyužil právo nominovať vlastného kandidáta," pripomenul Cabada. Ako ďalej uviedol, predsedom českej Poslaneckej snemovne je však Radek Vondráček, člen hnutia ANO, a "dá sa teda len ťažko očakávať, že by nenominoval vlastného kandidáta".

"Ak by ani takáto vláda nezískala dôveru. Potom by prezident podľa ústavy musel rozpustiť parlament a vypísať predčasné voľby. Ani to by nemenilo nič na fakte, že o ne nikto - a myslím si, že ani Andrej Babiš - nestojí," uzavrel český politológ.