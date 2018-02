Skutočný BREXIT! Briti museli pracovať ako ľudia z východnej Európy: Ich reakcie musíte vidieť

LONDÝN - Experiment z dielne britskej televízie BBC ukázal, ako sa mladí Briti popasovali so zberom kapusty na farme v Cornwalle, čo je práca, ktorú tu väčšinou vykonávajú pracovníci z východnej Európy. Mnohí poľnohospodári majú totiž problém zohnať zamestnancov z Európskej únie po tom, čo prebehlo hlasovanie o Brexite. Zdá sa však, že tento druh práce domácim veľmi nevyhovoval. Sťažností z ich strany bolo neúrekom.

Majiteľ spoločnosti Southern England Farms Ltd. Greville Richards producentom z BBC povedal, že zamestnáva okolo 500 zberačov, z ktorých takmer všetci pochádzajú z východnej Európy. Po Brexite však nastal s pracovnou silou značný problém a on by rád zamestnal aj britských pracovníkov.

Skupinka vo veku od 18 do 23 rokov z Plymouthu, ktorá sa na tento experiment podujala, však pre Richardsa asi nebola tým pravým orechovým. Musela sa totiž boriť v nepriaznivých poveternostných podmienkach zablateným poľom a v jednom kuse sa na niečo sťažovala.

Už po hodine práce dobrovoľníci fňukali nad premrznutými prstami a tečúcimi nosmi, pričom jedna zo žien potrebovala prestávku na zahriatie rúk. Po štyroch hodinách náročnej výzvy bolo jasné, že východoeurópski pracovníci sú desaťkrát produktívnejší ako ich britskí "kolegovia". Úlohou pritom bolo zozbierať 10-tisíc hlávok kapusty.

"Úprimne, mala som veľké bolesti, ale nevzdávam to," povedala na kameru absolventka Cambridgu Hettie Burrowsová (22) pri návrate z traktora, kde si zohrievala premrznuté prsty. "Minulý rok som bežala dva maratóny. Ak zvládnem toto, prečo by som nezvládla zbierať kapustu?"

"Je to ťažké, moje ruky sú príliš malé, je zima a tečie mi z nosa," vysvetlila Jennifer Bruntová, ktorá pracuje ako predavačka. Conor Stevens (18), študent hudobnej produkcie, sa priznal, že by nemohol niečo takéto robiť "dva dni" a ďalšia dobrovoľníčka dodala, že sa na niečo takéto už nikdy v živote nedá nahovoriť.

Britský tím sa však stretol s prvou prekážkou už pred samotným zberom, keď sa jedna z dobrovoľníčok odmietla vzdať svojho mejkapu, o čo žiadala manažérka pre starostlivosť o zamestnancov. Afija Kalpissová povedala ženám, aby sa tentokrát mejkapu vyhli, pretože vlhké počasie znamená, že sa ich riasenka roztečie a budú vyzerať ako "strašidlá". To sa však mladej žene vôbec nepozdávalo a tvrdila, že aj tak zajtra príde namaľovaná.

Výskum dokázal, že nábor zamestnancov na farmy v Corwalle sa okamžite po výsledku referenda o Brexite stal zložitejším a dokázalo sa naplniť iba 65 % požadovanej pracovnej kapacity. Richards dodal, že momentálne zamestnáva predovšetkým Rumunov a Bulharov, pretože Poliaci a Litovčania sem už odmietajú pricestovať, keďže sa im to vzhľadom na výmenný kurz neoplatí.

Na margo britských pracovníkov však treba dodať, že nakoniec svoju úlohu zvládli, za čo sa im poďakovala aj manažérka Kalpissová: "Naozaj som si myslela, že to vzdáte a teraz ste skončili. Dokončili ste to, čo ste museli. Som na vás hrdá, ďakujem vám veľmi pekne." Dokument s názvom Inside Out South West bude odvysielaný na stanici BBC1 dnes o 19.30 miestneho času.