Žena (46) sa omylom stala milionárkou: Stačila chvíľa a o rozprávkovú výhru prišla!

Ilustračné foto

NEW JERSEY - Po tomto zrejme v duchu sníva každý z nás. Vyhrať rozprávkovú sumu by si prialo mnoho ľudí. Presne to sa podarilo úplnou náhodou aj Oksane z New Jersey. Nebolo to ani tak jej zásluhou. Predavačka jej totiž omylom podala zlý žreb. Ten však Oksane priniesol miliónovú výhru.