Ženy by vraj nemali pozerať futbal: Je to neislamské, dôvod vás pobaví

LUCKNOW - Indickí moslimovia by nemali dovoliť svojim ženám sledovať mužský futbal, pretože je to neislamské. Vyhlásil to popredný islamský uchovný v krajine, muftí Athar Kasmí z Deobandu v indickom štáte Uttarpradéš, ktorý tu vedie najväčšiu sunnitskú madrasu na ázijskom kontinente. Islam podľa neho zakazuje ženám sledovať mužský futbal okrem iného preto, lebo "hráči majú obnažené kolená".