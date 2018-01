FOTO Boj o život na šírom mori: Siedmi preživší z nezvestnej lode sa dočkali záchrany

Veliaci kapitán novozélandských vzdušných síl Darryn Webb uviedol, že vojenské lietadlo Orion našlo preživších na palube drobného člna a spustilo im zásoby vrátane jedla, vody a rádia. Dodal, že rybárska loď už zmenila svoj kurz a mieri na miesto nálezu. Predpokladá sa, že preživších by mohla vyzdvihnúť v nedeľu popoludní.

Loď si už našla cestu k preživším.

Sedemnásťmetrový katamaran, ktorý prepravuje ľudí po 21 obývaných ostrovoch Kiribati, podľa úradov vyplával z ostrova Nonouti smerom k atolu Južná Tarawa 18. januára. Cesta dlhá 240 kilometrov mala trvať dva dni.

Imagery that was taken from the @NZAirForce P-3K2 Orion as the fishing vessel picked up the seven survivors from a ferry with 50 people on board that was reported missing in Kiribati a week ago. The Orion crew found the dinghy earlier today: https://t.co/eAQJGM14Ul#Force4Good pic.twitter.com/avoUhxnc9b