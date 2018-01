Politológ v tom má jasno: Pomenoval dôvod, prečo Zeman opäť presvedčil viac Čechov

BRATISLAVA - K víťazstvu Miloša Zemana v českých prezidentských voľbách nepochybne prispela vysoká volebná účasť, no rozhodujúcim prvkom bol fakt, že sa v televíznych debatách ukázal v dobrej kondícii, ktorá mu dovolí viesť prezidentský úrad. Myslí si to politológ Daniel Kerekeš.

Volebný expert z brnianskej Masarykovej univerzity je presvedčený, že tento fakt zavážil u nerozhodnutých voličoch výraznejšie ako samotné debaty a diskusie v nich. "Na obrazovke sa ukázal ako schopný, čulý a primerane svojmu veku vitálny človek. To presvedčilo aj toho, kto mu chcel dať svoj hlas, no nebol si istý, či má Zeman zdravotne na to, aby zvládol päťročný prezidentský mandát,“ povedal Kerekeš.

K tesnému víťazstvu súčasného prezidenta prispela podľa politológa aj vysoká volebná účasť, aj v tomto smere si Kerekeš myslí, že Zemanovi vyšiel jeho apel, aby ľudia prišli voliť. "Zrejme si to aj jeho štáb dobre uvedomoval, že pri vyššej volebnej účasti má Zeman väčšiu šancu vyhrať, keďže aj zo sociologických výskumov vieme, že pri väčšej účasti je tendencia voliť skôr doľava," uviedol Kerekeš.

Politológ zároveň poukázal na fakt, že prezidentské voľby, vzhľadom na vyrovnaný a tesný výsledok, zakonzervovali polarizáciu spoločnosti. "Aj ďalších päť rokov bude značne rozdelená, výrazná časť Čechov nebude rešpektovať Miloša Zemana ako svojho prezidenta," myslí si.

V druhom kole prezidentských volieb v ČR (26.-27.1.), po sčítaní viac ako 99,7 percenta volebných okrskov, dosiahol doterajší prezident Miloš Zeman 51,5 percenta hlasov, jeho protikandidát, bývalý šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš dostal 48,5 percenta.