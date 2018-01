FOTO a VIDEO Česi odvolili, rekordná účasť: Tesný triumf Zemana, poriadne tvrdé dozvuky

Čo potrebujete vedieť?

- Ide v poradí o druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR, v tej historicky prvej pred piatimi rokmi uspel Miloš Zeman.

- V prvom kole, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12.-13. januára, zvíťazil Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov, druhý Drahoš vďaka zisku 26,6 percenta hlasov.

- Po 100% spočítaných okrskoch má Miloš Zeman 2 853 390 hlasov, čo je 51,36%. Jiří Drahoš má 2 701 206 hlasov, 48,63%. Volilo celkovo 8,4 milióna oprávnených voličov.

21:55 Priebeh volieb sme sledovali ONLINE. Ďakujeme za pozornosť.

21:30 Zemanova druhá inaugurácia sa bude konať tak ako pred piatimi rokmi 8. marca na Pražskom hrade pri společnej schôdzi Snemovne a Senátu.

21:10 Ruský prezident Vladimir Putin zablahoželal Zemanovi, informovala o tom tlačová služba Kremľa, ktorú citovala televízia NTV. Putin v telegrame zdôraznil svoju pripravenosť pokračovať v konštruktívnej spolupráci v bilaterálnych a medzinárodných otázkach.

20:50 Stúpenci Drahoša z radov športovcov neskrývali svoje sklamanie z výsledkov prezidentskej voľby. Vavřinec Hradilek, strieborný vodný slalomár z olympijských hier v Londýne, ktorý veľmi aktívne podporoval porazeného kandidáta, napísal na Twitteri: „Je mi naozaj smutno. Lož, biznis a papalášstvo opäť víťazí."

Teda je mi ale opravdu smutno. Lez, byznys a papalasstvi opet vitezi. Aaach jo. No nic, letim do Australie. — Vavrinec Hradilek (@VHradilek) 27. januára 2018

20:40 Pre Zemana hlasovali v prezidentských voľbách najčastejšie voliči SPD, KSČM a ANO. Drahoš získal hlasy hlavne od voličov Pirátov, ODS a TOP 09. Vyplýva to z porovnania výsledkov volieb hlavy štátu a vlaňajších snemovných volieb po okresoch, ktoré dnes vykonala ČTK.

20:24 Zeman to mal lacnejšie

Každý hlas pre opätovne zvoleného prezidenta Miloša Zemana stál menej ako dve koruny. Jeho neúspešného protikandidáta z volebného finále Drahoša prišiel jeden hlas na viac ako sedem korún. Vyplýva to z výpočtov ČTK vychádzajúcich z dostupných údajov financovania volebných kampaní medzi prvým a druhým kolom voľby prezidenta.

20:15 Prečítajte si viac o útoku na novinárov.

Prezident republiky a jeho úžasná manželka a dcera. pic.twitter.com/q6st8CBVLG — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 27. januára 2018

20:02 Voľby vyhral Putinov priateľ, napísal nemecký portál Bild.

19:50 Nenaplnené volanie po zmene na Pražskom hrade, sklamanie z tesnej prehry Drahoša, ale aj spokojnosť z pokračovania Zemana v najvyššej ústavnej funkcii. Aj takéto názory na výsledky českých prezidentských volieb prezentovali v ankete voliči v pražskej štvrti Karlín.

19:42 V Malej Skale na Jablonecku musia prepočítať výsledky. Na celkové výsledky v obci to vplyv mať nebude, môže sa to prejaviť len v údajmi o volebnej účasti, vyjadril sa ČSÚ. V Malej Skale, obci so zhruba tisíckou obyvateľov, podľa údajov na www.volby.cz v druhom kole hlasovalo 762 ľudí, zvíťazil tam Jiří Drahoš, ktorý získal 64,6 percenta hlasov.

19:34 Takto volili Česi v zahraničí.

19:29 Zemanov štáb pomaly opúšťajú novinári.

19:22 Kritika na adresu Babiša.

To co dnes předvedl premiér v demisi @AndrejBabis vůči redaktorce @DVTVcz Emma Smetana je nepřijatelné, toto by si muž gentleman nikdy nedovolil! Útočit na kohokoliv přes rodiče je nepřijatelné! — Marian Jurečka (@MJureka) 27. januára 2018

19:16 Rusi víťazstvo Zemana uvítali

Šéf zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu Leonid Sluckij označil víťazstvo Zemana za dobrú správu. „Je to dobrá správa, blahoželáme prezidentovi," citovala Sluckého agentúra TASS.

Tá sa pri informovaní o Zemanovom víťazstve zamerala na to, že proti súčasnému prezidentovi hlasovala väčšina voličov v Prahe a jej okolí, zatiaľ čo zvyšok republiky podporil súčasného pána Pražského hradu.

19:11 Babiš v reakcii na Zemanove vyjadrenia uviedol, že v prípade prehry úradujúceho prezidenta by sa musel s vládou viac ponáhľať, teraz bude mať viac času.

19:07 Iba v štyroch krajských mestách vyhral Zeman. Výrazne uspel v Ostrave a v Ústí nad Labem, pomerne tesne v Jihlave a v Karlových Varoch, kde získal o rovných 100 hlasov viac ako jeho protikandidát Drahoš. Ten drvivo vyhral v Prahe.

19:01 Reportérka Pavlína Kosová pridáva ďalšie video.

18:55 Agresívny muž v štábe Zemana napadol novinára.

18:51 „Ak chce sem nejaký novinár, musí ísť cez moju mŕtvolu," kričí vraj jeden z hostí v štábe Zemana a drží posúvne dvere, informuje portál lidovky.cz.

18:44 „Na miesto práve prišla sanitka, aby ošetrila muža, ktorý je v zlom zdravotnom stave. Keď to točila redaktorka ČT, jeden zo Zemanových priaznivcov ju napadol," napísala redaktorka iDnes.cz Bára Janáková na Twitteri.

Na místo prave přijela sanitka, aby ošetřila muže, který je ve špatném zdravotním stavu. Když to točila redaktorka ČT jeden ze Zemanovych příznivců ji napadl — Bára Janáková (@Baralala89) 27. januára 2018

18:35 Vyjadrenie Andreja Babiša. Zdroj videa ČT 24.

18:30 Slovenskí politici blahoželali k Zemanovmu víťazstvu: Úprimný odkaz Fica svojmu priateľovi

18:13 Reční Andrej Babiš.

18:05 Politológ v tom má jasno: Pomenoval dôvod, prečo Zeman opäť presvedčil viac Čechov

18:00 Potešený Troška

„Ako veľký obdivovateľ prezidenta Zemana mám radosť velikánsku," povedal známy režisér Zdeněk Troška. „Prajem mu teraz veľa zdravia a pokoja v duši, viem, že pán prezident pozná svoje pappenheimské a vie, odkiaľ môže akú ranu čakať. Myslím, že naša opozícia bude robiť všetko pre to, aby mu aj jeho prezidentovanie znepríjemnila. Ale pán Zeman má tak obrovský nadhľad nad vecou, že sa len tak vytočiť nedá," myslí Troška.

17:57 Eva Drahošová prehru zvláda ako dáma.

Rád bych složil hold paní Drahošové. Navzdory prohře je neustále mezi lidmi, spontánně si s nimi povídá a navíc je to ona, kdo druhé povzbuzuje a zahání jejich smutek... A kromě toho - mluvení ji vyborne jde... Lepší, než manželovi :) pic.twitter.com/f4UASwEO75 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 27. januára 2018

17:54 Sklamaný Kocáb

Muzikant a bývalý politik Michael Kocáb je sklamaný a smutný z toho, že Drahoš neporazil Zemana. Ocenil ale úroveň kampane, ktorá bola podľa neho kultivovaná a do spoločnosti sa dostali dôležité témy. Za pozitívny považuje fakt, že Zeman pred voľbou podľa neho vzal späť niektoré svoje názory a uznal anexiu Krymu, znovu sa prihlásil k Európskej únii a deklaroval orientáciu krajiny na západ.

17:48 Najvyššia volebná účasť bola na Vysočine a v Prahe, kde bola viac ako 70%, v Ústeckom a Karlovarskom kraji nedosiahla ani 58%.

17:43 Cestu potvrdil aj Zeman

Zeman v telefonáte so Kiskom potvrdil, že jeho prvá zahraničná cesta povedie na Slovensko. Na twitteri to oznámil Zemanov hovorca Jiří Ovčáček. Prvé zahraničné cesty českých prezidentov a premiérov na Slovensko a slovenských do Česka sú tradíciou.

Prezident republiky Miloš Zeman v telefonátu s Andrejem Kiskou potvrdil, že jeho první cesta povede na Slovensko. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 27. januára 2018

17:35 Spočítaných je už 100% okrskov, informuje ČT 24.

SEČTENO 100 % OKRSKŮ. Zvítězil prezident Miloš Zeman

Podrobné výsledky na mapě ČR najdete zde: https://t.co/tOjiG7dmVi

V 18:15 čekáme projev premiéra v demisi Andreje Babiše

Velký přehled výsledků od 19:00 v Událostech pic.twitter.com/EVu4wVH7OE — ČT24 (@CT24zive) 27. januára 2018

17:28 Bývalý prezident Václav Klaus sa obáva toho, že priaznivci Drahoša neprijmú výsledok volieb. Dodal, že si je istý, že Zeman a jeho spolupracovníci by porážku prijali. Bývalý a súčasný prezident Česka sa spolu bavili ako dobrí priatelia. Zeman Klausa pozval na pohárik.

17:24 Kiska pozval Zemana do Tatier

17:16 Znovuzvolenie Zemana znamená pokračovanie existujúcej antiunijnej a antiimigračnej rétoriky Česka, myslí si profesor amsterdamskej univerzity a výskumník Centra pre štúdium európskych politík (CEPS) Steven Blockmans. V širšom kontexte podľa neho hlasovanie len dokreslilo celkový obraz nálad občanov v regióne strednej a východnej Európy.

17:07 K víťazstvu gratuluje aj Tomio Okamura.

ŽIVĚ: Předseda SPD Tomio Okamura k vítězství Miloše Zemana ve 2. kole prezidentské volbyhttps://t.co/5qYelMvAIj pic.twitter.com/TZtLyInteN — ČT24 (@CT24zive) 27. januára 2018

16:59 Klaus a Zeman.

Prezident a prezident. Klaus a Zeman. Novopečená hlava státu oslovuje svého předchůdce "příteli". pic.twitter.com/3kqEZhG2Jh — Lidovky.cz (@lidovky) 27. januára 2018

16:54 Líder českomoravských komunistov z KSČM Vojtěch Filip na margo Zemanovho víťazstva uviedol, že sa občania rozhodli pre stabilitu, prosperitu a pokračovanie úspešného rozvoja vo všetkých oblastiach života.

16:50 Reakcia Lubomíra Zaorálka.

Miloš Zeman zúročil svou politickou zkušenost a schopnost vyvolávat emoce. Nastolil témata, zvýšil volební účast a působil autentičteji než jeho soupeř. Tomu odpovídá výsledek. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 27. januára 2018

16:47 Do štábu Zemana práve dorazil Václav Klaus.

Do volebniho stabu M.Zemana prave dorazil V.Klaus: “Ma to symboliku do budoucna, jde o nasi zemi, Zeman je symbolem kontinuity po r. 1989, Drahos je narusenim tohoto a to v negativnim slova smyslu,”rekl @CT24zive pic.twitter.com/RxbeVFrBjl — Zuzana Cerna (@zuzana_cerna) 27. januára 2018

16:45 Šéf ANO Andrej Babiš gratuluje Zemanovi. „Gratulujem Milošovi Zemanovi k znovuzvoleniu. Veril som, že kampaň založená na útokoch na neho nebude úspešná a som rád, že som sa nemýlil," napísal na Twitteri.

16:43 Babiš dostane viac času pri druhom pokuse o zostavenie vlády, povedal Zeman.

16:38 Hymnu zaspieval Daniel Hůlka.

Prezident Zeman: Toto je moje poslední politické vítězství, za ním už nebude žádná politická porážka.

Státní hymnu zazpíval Daniel Hůlkahttps://t.co/5qYelMvAIj pic.twitter.com/3UiwZZkure — ČT24 (@CT24zive) 27. januára 2018

16:35 „Toto je, milí moji, moje posledné politické víťazstvo. Za ním už nebude žiadna politická porážka," odkazuje Zeman. Zmenu ústavy, aby mohol byť tretíkrát prezidentom, iniciovať nehodlá.

16:32 „Pre mňa osobne nie je víťazstvo Miloša Zemana žiadna radostná správa. Osobne som sklamaný. Jeden by povedal, že na sklonku svojej kariéry by mal byť človek umiernený a konsenzuálny. Neviem, či to platí pre Miloša Zemana," povedal Fedor Gál.

16:30 Prezident ďakuje nielen svojim voličom, ale aj voličom Drahoša, pretože si váži ľudí, ktorí chodia k voľbám.

16:27 Zeman začína tým, že dáva kvetiny svojej žene a dcére. Pokračuje vtipným bonmotom a ďakuje za podporu.

16:25 Začína sa tlačovka Miloša Zemana. Atmosféra je búrlivá.

16:19 Takto gratuloval Drahoš Zemanovi k víťazstvu.

16:17 Predseda ODS Petr Fiala zablahoželal Zemanovi k víťazstvu vo voľbách. Drahošovi poďakoval za korektnú kampaň. Fiala dúfa, že Zeman bude slúžiť záujmom Česka, aby bolo v budúcnosti možné hovoriť o dôstojnosti prezidentského úradu aj o úcte k ústave.

16:15 Premiér Robert Fico zablahoželal „svojmu priateľovi" Zemanovi.

16:13 Šéf OKS a poslanec za SaS Ondrej Dostál si zažartoval.

16:12 Prezidenta volilo viac ľudí ako pred piatimi rokmi, účasť v 2. kole je tretia najvyššia v histórii ČR - viac ľudí volilo iba poslancov do Snemovne v rokoch 1996 a 1998.

16:09 Aj Pavel Fischer je sklamaný výsledkom volieb, v druhom kole bol jeho favoritom Jiří Drahoš. Uviedol to na twitteri. Zároveň zablahoželal Zemanovi k víťazstvu. Napísal, že ho povzbudila vysoká volebná účasť a že chce pokračovať vo verejnom pôsobení.

Výsledkem voleb jsem zklamán. Sluší se blahopřát Miloši Zemanovi, přestože mým favoritem v druhém kole byl Jiří Drahoš. Občané vysokou účastí v těchto volbách prokázali svůj zájem o budoucnost naší země a to je pro mě povzbuzením. Tím spíše hodlám pokračovat ve veřejném působení. — Pavel Fischer (@PavelFischer) 27. januára 2018

16:07 Neúspešný prezidentský kandidát Vratislav Kulhánek z výsledku volieb nie je príliš nadšený. Dúfa, že Zeman naplní svoje slová z posledných dní o svojich proeurópskych postojoch.

16:05 Miloš Zeman sa k výsledkom vyjadrí o 16:20.

Tisková konference prezidenta republiky Miloše Zemana se uskuteční v Top Hotelu Praha v 16:20. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 27. januára 2018

16:03 Drahoš spieva českú hymnu.

16:02 Grafika po spočítaní 98% okrskov.

16:00 V štábe Miloša Zemana sa oslavuje.

15:59 „Dámy a páni, rozhodne nekončíme. Pokračujeme!" tvrdí. Ďakuje aj tímu a protikandidátom, ktorí ho podporili. „Nie sme v tom sami!"

15:57 „Nevyhrali sme, ale ani neprehrali. Som veľmi vďačný za tú obrovskú vlnu energie, ktorá sa zdvihla s voľbami, a ja som presvedčený, že nezmizne. Tá vlna nadšenia tu zostane. Sľubujem, že túto energiu a nádej ponesiem ďalej," deklaroval pred novinármi.

15:56 Drahoš uznal porážku. Ďakuje všetkým Čechom, ktorí volili. „Ďalej by som rád pogratuloval víťazovi volieb Milošovi Zemanovi. Prajem mu do ďalších dní veľa síl a zdravia. Gratulujem."

15:54 Bude to aj môj prezident, hovorí Horáček

Horáček uviedol, že víťazstvom je to, že sa konali legitímne a legálne voľby, pretože väčšinu života prežil v prostredí, kde voľby neboli. „Myslím, že bude dôležité zablahoželať víťazovi a povedať: 'Urobil som všetko pre to, aby zvíťazil iný kandidát než Zeman, ale zvíťazil ak on, bude aj môj prezident'," konštatoval.

15:50 Drahoš získal viac hlasov, ako Karel Schwarzenberg pred piatimi rokmi (2 241 171 hlasov).

15:48 96,87% spočítaných okrskov, Zeman získal 51,95% hlasov, Drahoš 48,04% hlasov.

15:43 Miloš Zeman bol zvolený prezidentom aj na ďalšie funkčné obdobie. Vo finále podľa prepočtov ČTK z priebežných výsledkov volieb porazil bývalého predsedu Akadémie vied Jiřího Drahoša.

15:40 V Európe sú iba traja starší prezidenti ako Zeman - v Taliansku, Írsku a Rakúsku.

15:36 Už je zrejme rozhodnuté. Po 93% zrátaných okrskov má Zeman 52,39% hlasov, Drahoš 47,6% hlasov.

15:34 Sklamaný zakladateľ TOP09 Miroslav Kalousek.

Naděje na změnu zhasla...Zajisté to přežijeme, jako dosud vše. Leč náprava škod, ke kterým dojde, nebude ani snadný, ani rychlý proces. Počítejme s tím a zachovejme si naději a sebedůvěru sami v sebe. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 27. januára 2018

15:33 Takto to vyzerá v štábe Miloša Zemana.

15:31 91% spočítaných okrskov, Zeman získal 52,66% hlasov.

15:27 Po zrátaní 89,26% okrskov má Zeman 52,87% hlasov, Drahoš 47,12% hlasov. Účasť je 66% hlasov.

15:25 Drahoš získal 100% hlasov vo Vatikáne (41 voličov), rovnako ako v Senegale, kde za neho hlasovalo 17 voličov, upozorňuje ČT 24.

15:21 81% spočítaných okrskov, Zeman má 2 213 723 hlasov (53,30%), Drahoš 1 938 845 hlasov (46,69%).

15:18 Michal Horáček v štábe Drahoša.

Michal Horáček ve štábu Jiřího Drahoše. Je podle nej důležité počkat na sečtení zejména velkých měst. pic.twitter.com/9FE99k3Fhm — Pavlína Procházková (@p_prochazkova) 27. januára 2018

15:17 „Rozhodne sa v tejto chvíli zdá, že pán prezident obháji svoj úrad. Avšak zaručené to ešte nie je, budem veriť, že to ešte bude napínavé," povedal Horáček.

15:15 Po spočítaní 77,6% hlasov vedie Zeman ( 53,74%) s náskokom viac ako 280 tisíc hlasov pred Drahošom (46,25%).

15:13 Do volebného štábu odprevadila Drahoša jeho manželka Eva a protikandidát z prvého kola Michal Horáček, ktorý ho pred druhým kolom podporil.

15:12 Momentálne výsledky:

15:09 Zemana v štábe prišiel podporiť aj porazený z prvého kola, Petr Hannig.

15:05 65% spočítaných hlasov, Zeman 54,37% hlasov, Drahoš 45,62% hlasov.

15:00 Drahoš dorazil do volebného štábu, výsledky zatiaľ nekomentuje. Poďakoval sa všetkým voličom.

14:59 Ako prvý dosiahol milión hlasov Zeman. Po 54% spočítaných okrskov má 1 177 474 hlasov (54,8%), Drahoš iba 970 849 hlasov (45,19%). Doťahuje, ale pomaly.

14:56 Takto to vyzerá v štábe Zemana.

14:55 Spočítaných je už 45% okrskov, vedie Miloš Zeman so ziskom 55,20% (917 295 hlasov). Drahoš ich zatiaľ získal 44,79% (744 193 hlasov).

14:53 Podľa predikcie Medianu to vyzerá na víťazstvo Miloša Zemana.

Zdroj foto: Twitter / Daniel Prokop

14:50 Na sčítaní hlasov po prvom kole Drahošov tím čakal v pražskej La Fabrike. Priaznivci a novinári ju celkom zaplnili, na dnes si preto Drahoš prenajal väčšiu Kongresové centrum. Novinári sa v ňom začali schádzať už popoludní, pred uzatvorením volebných miestností v ňom bolo niekoľko stoviek ľudí. Podľa volebného tímu celkom dostalo pozvánku 800 ľudí vrátane novinárov.

14:46 Spočítaných je 33% okrskov, Zeman má 56% percent, Drahoš 44%. Volebná účasť sa pohybuje na hranici 64,6%.

14:43 Nálada v štábe Drahoša nie je veľmi pozitívna.

Průbežné výsledky zachmuřily tváře desítek lidí, kteří v Kongresovém centru sledují měnící se procenta na televizních obrazovkách. pic.twitter.com/ALrpcckTKf — Jakub Heller (@hellerjakub) 27. januára 2018

14:41 Drahoš trochu stiahol náskok Zemana. Po takmer štvrtine zrátaných okrskov má Zeman 387 193 hlasov (56,53%), Drahoš 297 733 hlasov (43,46%).

14:39 Hlasy voličov v druhom kole v Královohradeckom kraji najrýchlejšie sčítali v obciach Bašnice na Jičínsku a Libchyně na Náchodsku. V Básnici zvíťazil Miloš Zeman so ziskom 59,2% hlasov, v Libchyni zas Jiří Drahoš s 59,57% hlasov.

14:32 Aktualizované po 10% okrskov: Zeman 117 057 hlasov (57,28%), Drahoš 87 270 hlasov (42,71%).

14:27 Na začiatku si stále náskok udržiava Miloš Zeman. Zatiaľ získal 40 140 hlasov (57,5%), Drahoš 29 661 hlasov (42,5%).

14:23 Do volebného štábu Drahoša zavítalo v sobotu aj viacero známych osobností. Medzi nimi česká herečka Anna Geislerová, známy astronóm Jiří Grygar či bývalý český hokejista Jiří Hrdina. Samotný Drahoš by sa mal objaviť po 15.00 h.

14:20 PRVÉ VOLEBNÉ VÝSLEDKY

Po spočítaní 0,34% okrskov má Miloš Zeman 58%, Jiří Drahoš 42%.

14:18 Vzhľadom na fakt, že českí odborníci nepripravili ani exit poll na základe odpovedí vybraných voličov pri odchode z volebných miestností, ani odhad volebných výsledkov na základe aktuálneho prieskumu verejnej mienky, budú známe postupne priebežné volebné výsledky, ako ich bude zverejňovať Český štatistický úrad.

14:12 Zeman prišiel v sprievode manželky a pozdravil sa so svojimi priaznivcami, ktorí ho privítali potleskom a povzbudzujúcimi pokrikmi. V hoteli naňho čakalo približne 180 zástupcov médií.

14:05 Miloš Zeman v sobotu krátko po príchode do pražského Top Hotela, kde bude spolu so svojimi priaznivcami sledovať výsledky prezidentských volieb, znovu žartoval. Na otázku novinárov, aké výsledky očakáva, reagoval: „Niekde od 0 do 100 percent."

14:00 Volebné miestnosti sa uzavreli!

13:55 Novinári to majú u Zemana ťažké. Žiadne stoličky či stoly alebo voľný internet. Riešia to improvizáciou.

13:47 Miloš Zeman dorazil do svojho štábu aj s manželkou.

13:42 Na víťazstvo Drahoša sú momentálne kurzy v rozpätí 2,6 až 2,8, väčšie šance sú dávané Zemanovi - kurz približne 1,5.

13:38 Plní sa aj Zemanov štáb. Je tam aj František Ringo Čech, dorazil aj Tomio Okamura z SPD.

Do Zemanová štábu v Top hotelu dorazili nejbližší spolupracovníci pic.twitter.com/iyZVo0xXfi — Bára Janáková (@Baralala89) 27. januára 2018

13:30 Občerstvenie v štábe Drahoša.

Jak vypadá občerstvení v Kongresovém centru Praha, kde bude výsledky voleb sledovat štáb Jiřího Drahoše? pic.twitter.com/hzddRqgjVg — Pavlína Procházková (@p_prochazkova) 27. januára 2018

13:20 Problémy v Hongkongu

Problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s českými prezidentskými voľbami v Hongkongu, zostali, našťastie, ojedinelé. Tamojšiu výškovú budovu, v ktorej je aj sídlo českého generálneho konzulátu s volebnou miestnosťou, museli totiž pre nález bomby z druhej svetovej vojny evakuovať.

Znamenalo to presun volebnej miestnosti na náhradnú adresu a predĺženie času na hlasovanie o 60 minút do 15.00 h miestneho času.

13:11 Rôznorodá účasť

Priebeh volieb charakterizovala odlišne vysoká účasť v rôznych lokalitách. Kým v niektorých bola predpoludním sotva tretinová, v iných prevýšila už niekoľko hodín pred ukončením hlasovania účasť z prvého kola. Asi polovica oprávnených občanov odvolila v celoštátnej relácii už v piatok.

Viac ako polovicu hlásili v sobotu predpoludním z Prahy, Stredočeského kraja, niektorých okresov na Vysočine, ale aj z Moravskosliezskeho a Juhomoravského kraja. Stále vysoká bola i účasť v lyžiarskych strediskách, ako aj kúpeľných mestách.

13:00 Už iba hodinu si Česi budú voliť prezidenta.

12:52 Podľa serveru BBC hlasovanie ukazuje na rozdiely medzi voličmi s nižšími príjmami a nižším vzdelaním žijúcimi na vidieku, ktorí podporujú skôr Zemana, a bohatšími obyvateľmi väčších miest, ktorí sa prikláňajú k Drahošovi.

12:44 Takto odvolil europoslanec Tomáš Zdechovský.

12:40 Že je Drahoš vnímaný ako viac prozápadne orientovaný kandidát, súdi tiež agentúra AP. Server Politico píše o „súboji na ostrie noža" medzi proruským a protiimigračním populistom a liberálnym internacionalistom.

12:31 Najvyššiu účasť zatiaľ má Královohradecký kraj, v niektorých malých obciach sa má pohybovať okolo 70%. V prvom kole prišlo v kraji k voľbám 64,2% ľudí.

12:25 Portál Lidovky.cz informuje o situácii v štábe Jiřího Drahoša. Akreditovať sa malo 264 novinárov. „Sám Drahoš by podľa súčasných informácií mal na místo doraziť okolo 15. hodiny," tvrdí reportérka.

12:18 A takto to vyzerá vo volebnom štábe Jiřího Drahoša.

Ve Společenském sále Kongresového centra Praha už jsou novináři čekající na výsledky druhého kola volby prezidenta. Na stolech jsou pro novináře bloky Jiří Drahoš múj prezident 2018. Bude to pravda? #prezident2018 pic.twitter.com/dw71jTx1o0 — Josef Kopecký (@PepaKopecky) 27. januára 2018

12:09 Praha mala viac ako 50% účasť dnes okolo 11:00, pričom najvyššia, 64% bola v Prahe 6. K 60% sa priblížila v Prahe 1, 9 a na sídlisku Jižní Město. Nižšia účasť je v Prahe 3, kde odvolilo 54% obyvateľov, a v Prahe 5, kde zatiaľ svoj hlas odovzdalo 52,6% voličov.

12:03 V druhom kole doteraz v priemere odvolila viac ako polovica voličov. Hoci niekde bola dnes účasť nižšia ako v piatok, množstvo volebných komisárov hlási väčší záujem o voľby ako v prvom kole pred dvoma týždňami, tvrdí ČTK.

11:58 Zaujímavá situácia pred štábom Miloša Zemana.

Právě teď před štábem @PrezidentZeman. Nejde o příznivce ani odpůrce. Skupina německých turistů prý vyrazila na neobvyklý festival do Prahy. Ano, vidíte dobře. Je to kůže z divočáka. #Volby2018 #SeznamZprávy #TelevizeSeznam pic.twitter.com/NWF0pKgA5R — Pavlína Kosová (@pavlina_kosova) 27. januára 2018

11:42 Novinári idnes.cz sa pozreli na situáciu vo volebnom okrsku 18 vo Svitavách v Pardubickom kraji. Ten je známy tým, že jeho voliči majú minimálny záujem o voľby. V prvom kole tam prišlo iba 6,31 percent voličov, túto hranicu však v druhom kole prekonali už dnes o desiatej.

11:30 Podobné problémy sa vyskytli aj včera. Ľudia sa na sociálnych sieťach sťažoval, že od niektorých komisií získali dva lístky s rovnakým kandidátom - ako Zemanom, tak aj Drahošom.

11:20 Problémy vo volebnej miestnosti

V Prahe 2 na Moravské ulici sa ľudia sťažovali na to, že dostávali dva lístky s menom Miloša Zemana. Námestník ministra vnútra Petr Mlsný informáciu potvrdil. „Je to v podstate detail, kedy volebná komisia mala zlepené lístky a nevšimla si to a dala voličovi dva lístky jedného kandidáta," uviedol Mlsný.

„Máme ale zaznamenané aj prípady, kedy si ľudia úplne zjavne vymysleli, že dostali dva lístky jedného kandidáta a nebola to pravda," dodal.

10:55 Podľa agentúry Bloomberg sa Česko rozhoduje, či znovu poslať na Hrad „proruského prezidenta Miloša Zemana, alebo ho nahradiť kariérnym akademikom Jiřím Drahoš, ktorý chce posilniť vzťahy krajiny s jej spojencami z EÚ a NATO".

10:40 „Voľby, v ktorých proti sebe stoja dvaja radikálne odlišní kandidáti, polarizovali českú spoločnosť, najmä pokiaľ ide o otázku imigrácie a orientácie zahraničnej politiky krajiny, ktorá je od roku 1999 členom NATO a od roku 2004 členom EÚ," napísala agentúra AFP.

10:15 Svoj hlas v piatok odovzdali aj obaja kandidáti, pričom aj Zeman aj Drahoš prišli približne hodinu po otvorení volebných miestností.

10:00 V prvý deň druhého kola prišlo svoj hlas podľa volebných komisárov odovzdať približne polovica voličov, v prvom kole, ktoré sa konalo pred dvoma týždňami, to boli zhruba dve pätiny.

Silná účasť

Záujem o voľby bol v piatok mimoriadne veľký najmä v lyžiarskych strediskách, v Bedřichove v Jizerských horách sa napríklad v priebehu dňa minula sada volebných lístkov, a tak komisia musela požiadať o ďalšie.

Vysokú účasť hlásili aj napríklad v Ostrave-Hrušove, kde mali v prvom kole nulovú účasť. V obci Čilá v okrese Rokycany v piatok zase odvolili všetci pätnásti miestni oprávnení voliči.

Odvolili aj neúspešní

Odvolili aj viacerí poprední politici a neúspešní kandidáti z prvého kola volieb, ako napríklad Pavel Fisher, predseda Občianskej demokratickej strany Petr Fiala, šéf Kresťanskej a demokratickej únie - Československej strany ľudovej Pavel Bělobrádek.

Volili aj predseda strany Sloboda a priama demokracia Tomio Okamura, predseda Komunistickej strany Čiech a Moravy Vojtěch Filip či šéf Českej strany sociálno demokratickej Milan Chovanec. Svoj hlas tesne pred uzavretím volebných miestností odovzdal v piatok aj premiér Andrej Babiš.