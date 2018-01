V Česku si začali vyberať medzi Zemanom a Drahošom: Druhé kolo je otvorené

Ide o v poradí druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR. Dvoch predchádzajúcich českých prezidentov Václava Havela a Václava Klausa zvolili poslanci parlamentu.

V prvom kole volieb, ktoré sa konalo 12.-13. januára, zvíťazil Miloš Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov, Jiří Drahoš získal 26,6 percenta hlasov. Svoj hlas môže vo voľbách odovzdať približne 8,4 milióna oprávnených voličov. Volebné miestnosti budú v piatok otvorené do 22.00 h a v sobotu od 08.00 do 14.00 h.

Drahoš s prosbou

Kandidát na prezidenta Českej republiky Jiří Drahoš žiada všetkých, ktorým záleží na budúcnosti tejto krajiny a budúcnosti ich detí a vnukov, aby prehovorili váhajúcich ľudí, nech idú voliť. Vyhlásil to v piatok po tom, ako v pražskom Lysolajskom údolí odovzdal svoj hlas. Tento svoj odkaz považuje za kľúčový.

"Bol by som rád, keby volebná účasť bola aspoň taká, ako v prvom kole, teda nad 60 percent. Neviem, či sa to splní, ale ja si veľmi cením energiu, ktorú vyvolali prezidentské voľby. Nech to už dopadne akokoľvek, tá energia nebude zmarená," uistil Drahoš.

Na otázku, ako zvládol náročné dva týždne medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb, odvetil, že to boli ťažké dni, ale má dobrú kondíciu, takže to vydržal s prehľadom. "Celá kampaň bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Stretli sme obrovské množstvo ľudí a zistili sme, ako vlastne žijú. Ten intenzívny kontakt s vidiekom, je to určite zaujímavý poznatok pre život," poznamenal. Výkon svojho súpera Miloša Zemana komentovať nechcel. "Teraz sú už kocky hodené a všetko je na voličoch," dodal Drahoš.

Zeman hovorí, že ísť voliť je šťastie

Každý je strojcom svojho šťastia a ísť voliť znamená šťastie, odkázal českým voličom súčasný prezident ČR Miloš Zeman v piatok po tom, ako vhodil svoj hlas do urny vo volebnej miestnosti v budove školy na Brdičkovej ulici v Prahe. Úradujúci prezident prišiel voliť o 15.00 h tak, ako avizoval vo štvrtok jeho hovorca. Polhodinu pred tým volebná komisia rozhodla, že neumožní prístup novinárom do volebnej miestnosti. Dovnútra však už skôr vpustili približne desiatku zástupcov médií.

Na otázku novinárov, čo si myslí o tom, že médiám nepovolili vstup do volebnej miestnosti, súčasná hlava ČR reagovala: "To nie je môj problém." Zemanov hovorca Jiří Ovčáček uviedol, že v miestnosti bolo novinárov dosť a z bezpečnostných dôvodov tam už ďalším prístup nepovolili. Doplnil, že ukrajinská aktivistka, ktorá v prvom kole vybehla na Zemana, sa do miestnosti dostala s falošným novinárskym preukazom. Kandidát na prezidenta prišiel do volebnej miestnosti v sprievode svojej manželky Ivany Zemanovej.

Odvolil už aj Klaus

Svoj hlas v rámci druhého kola českých prezidentských volieb odovzdal v piatok aj bývalý prezident ČR Václav Klaus, informovala spravodajská televízna stanica ČT24. Klaus pri urne vyzval verejnosť na účasť vo voľbách. Osobne odovzdal svoj hlas za súčasnú hlavu štátu Miloša Zemana, ktorý pre neho znamená istotu. Jeho protikandidáta, profesora Jiřího Drahoša, považuje za riskantnú voľbu.

Predseda českej Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala odvolil v piatok v Brne medzi prvými spomedzi českých politických predstaviteľov. Ako sa vyjadril, svoj hlas dal Drahošovi. Dodal, že cieľom občianskych demokratov je "koniec Zemana na Hrade".

Predseda ďalšej parlamentnej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura volil aj v druhom kole Zemana. Pokiaľ by vyhral Drahoš, je s ním Okamura ochotný rokovať, pokiaľ bude ochotná aj druhá strana. Predseda Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip sa aj v druhom kole postavil za Zemana. Bývalý šéf českej akadémie vied Drahoš podľa neho nemá politickú prax.

Chcú zmenu

Volanie po zmene na Pražskom hrade, vnímanie kampane ako mediálnej šou, ale aj pochybnosti o dôležitosti prezidentskej funkcie. Aj takéto názory sa objavili medzi českými voličmi v Prahe. Vojtěch (26), ktorý je predsedom jednej z okrskových volebných komisií v pražských Lysolajoch, kde volil aj prezidentský kandidát Jiří Drahoš, povedal, že predvolebnú kampaň sledoval, videl televízne debaty, ale nežil tým. "Nebolo pre mňa ťažké sa rozhodnúť. Môj favorit sa dostal do druhého kola. A myslím si, že je veľká šanca, že zmena na Pražskom hrade bude. Ja v ňu verím," uviedol. Volebná účasť v jeho okrsku sa v prvom kole vyšplhala na 78 percent, bežne sa pohybuje nad 70. "Očakávame to aj teraz," dodal Vojtěch.

Volič Jiří (67) priznal, že predvolebné kampane nesleduje. "Ja som vždy volil a voliť budem. Rozhodoval som sa na základe toho, čo počúvam a čo vidím. Ja osobne som ťažký výber nemal, bol som rozhodnutý už pred prvým kolom," podotkol. Pravidelným voličom je aj Ján (45). "Kampaň je stále útočnejšia a nedá sa tomu v dnešnej dobe vyhnúť. Svojim spôsobom bolo pre mňa teraz ťažké sa rozhodnúť, v prvom kole som totiž volil niekoho iného. Uvidíme, či to na niečo bude," vyhlásil. Aj on cíti volanie po zmene. "A to očakávanie zmeny je aj u mňa osobne. Zmena môže nastať zvolením iného kandidáta, ale aj zvolením súčasného prezidenta Miloša Zemana," pripustil.

Irena (60) chodí voliť stále, považuje to za svoju občiansku povinnosť. "Kampaň som sledovala, ale skôr cez dennú tlač, plus som videla dve televízne debaty. V prvom kole som volila niekoho iného ako tých, čo postúpili, ale teraz mám v tom jasno. Bola by som rada, keby došlo k zmene," uzavrela.

Dôchodca Jan, ktorý volil v pražských Stodůlkach, prirovnal prvé kolo prezidentských volieb k reality šou Superstar. "Každý tam mal kamaráta a bolo to len o rozprávaní. V druhom kole som mal svojho kandidáta, sledoval jeho podporovateľov a na základe toho som sa rozhodol," povedal v ankete.

Ohľadom Drahoša sú skôr skeptickí

Na otázku, čo očakáva od výsledkov, odvetil, že ak vyhrá Zeman, tak sa asi Česi dočkajú predčasných volieb, pretože zo zdravotných dôvodov nebude môcť svoju funkciu vykonávať. "Od profesora Drahoša neočakávam nič prevratné, ale dúfam, že bude aspoň slušný človek," dodal. Jana si myslí, že v druhom kole boja o prezidentské kreslo bude výsledok veľmi tesný. "Podľa mňa to bude pol na pol, ale skôr vyhrá Zeman. To by nás mrzelo," vyhlásila. Študentka Markéta s ňou súhlasí. "Bude to veľmi tesné, nebude to jednoznačný výsledok," povedala s tým, že jej osobne sa rozhodovalo ľahko.

Dôchodca Vašek tvrdí, že bol rozhodnutý od začiatku. "Prezident nemá žiadne právomoci, je to skôr hlava štátu," myslí si. On osobne by rád v kresle budúceho českého prezidenta videl "svojho suseda Miloša Zemana". Dôchodca Ivan zo Slovenska, ktorý žije v Česku už 40 rokov, zhodnotil predvolebnú kampaň ako mediálnu šou. "My sme už boli rozhodnutí dávno," priznal. Zároveň sa domnieva, že po výsledkoch druhého kola prezidentských volieb sa nič nezmení. "Je to úplne zbytočné, prezidentská funkcia je nanič, je to akoby karikatúra demokracie," uzavrel.

Predsedníčka okrskovej volebnej komisie na základnej škole na Brdičkovej ulici, kde bol voliť aj súčasný prezident Zeman, vysvetlila, prečo do volebnej miestnosti zakázali vstup väčšine zástupcov médií. "Vstup do školy bol davom novinárov veľmi obmedzený. Na moje požiadanie, aby sa posunuli dozadu, opakovane nereagovali, preto sme sa rozhodli, že už stačilo," povedala s dôvetkom, že to bol konsenzus jej aj Hradu.