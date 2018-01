Kľúčová prezidentská debata, drsné výmeny názorov: Veľký odkaz Drahoša Slovákom za urážky Dubčeka

Finálový duel moderovala Světlana Witowská a v priamom prenose ho vysielali české verejnoprávne televízie ČT1 a ČT24. Debata v trvaní 90 minút bola rozdelená do troch častí a obaja kandidáti si na ňu mohli priviesť 30 svojich priaznivcov.

Ospravedlnenie za Dubčeka

Jiří Drahoš povedal, že jeho prvá zahraničná návšteva by smerovala na Slovensko a vyjadril sa aj na adresu Zemanovho kontroverzného výroku o Alexandrovi Dubčekovi. "Priateľom na Slovensku sa ospravedlním za nehorázny výrok Miloša Zemana o Alexandrovi Dubčekovi," vyhlásil Drahoš v debate. Zeman v januári nepriamo urážal Dubčeka s tým, že sa v roku 1968 zľakol Rusov. Pri tomto výroku bol prítomný aj premiér SR Robert Fico, ktorý len súhlasne prikyvoval. Deň na to schválila vláda, že bude udeľovať ceny Alexandra Dubčeka.

V prvej časti debaty sa dotkli aj financovania prezidentskej kampane. Pri priamej otázke moderátorky Zeman zahmlieval fakt, či peniaze na jeho kampaň nepochádzajú z trestnej činnosti. Odmietol, že by išlo o peniaze z Ruska. Súčasná hlava štátu si priniesla do duelu aj zoznam darcov spolu Priatelia Miloša Zemana, ktorí financovali jeho kampaň. Tieto mená doposiaľ neboli známe.

Druhý kultivovaný pokus

Oproti prvému utorkovému duelu bola táto debata kultivovanejšia. Sily oboch kandidátov boli takmer vyrovnané, pričom Jiří Drahoš sa oproti prvej debate zlepšil. Moderátorka Witowská sa vďaka svojej profesionalite dočkala pochvaly od médií i kritikov, podľa ktorých debatu v podstate vyhrala ona. Oproti prvej debate bol Jiří Drahoš sebavedomejší a ostrejší a Zeman sa snažil predložiť dôkazy o financovaní a svoju rétoriku veľmi nezmenil.

Na úvod sa spýtala oboch kandidátov, prečo by mali ľudia voliť práve ich. Zeman sa odpovedi vyhol. "Hlavné je to, že človek voliť ide," povedal v úvode. Podľa Drahoša je Zeman symbolom uplynulej éry, symbolom rozdeľovania, nálepkovania a papalášstva.

Dotkli sa aj témy Babiša, pričom Zeman jasne odmietol, žeby mu v budúcnosti poskytol abolíciu (zastavenie trestného stíhania), svoj postup aj naďalej obhajuje. Zeman nevylúčil, že je možné si objednať trestné stíhanie. "Nech sa obháji na súde," povedal Drahoš. V druhej debate sa dotkli aj anexie Krymu, ktorá bola podľa Zemana neoprávnená. "Je to neoprávnená anexia, ale fakticky je ruský," povedal.

Eurofederalista Zeman

Predseda českého Senátu Milan Štech sa spýtal, či je správne, aby prezident podporoval jedného z kandidátov vo voľbách v cudzej krajine. Zeman odpovedal, že svoju podporu rakúskemu politikovi Norbertovi Hoferovi si s jeho protikandidátom Alexandrom Van der Bellenomm, ktorý nakoniec voľby vyhral, vyjasnil. Pokiaľ by niekto z vedúcich predstaviteľov V4 podporil Drahoša, bolo by to podľa Zemana jeho sväté právo. Predseda Poslaneckej snemovne Radek Vondráček sa spýtal, ako by mala za desať rokov vyzerať Európska únia.

Zeman sa označil za eurofederalistu, nie za zástancu európskeho unitárneho štátu. "Európska federácia znamená, že EÚ by mala mať spoločnú zahraničnú politiku, obrannú politiku a niektoré ďalšie princípy, napríklad sociálne alebo ekonomické politiky," pokračovala hlava štátu, ktorá by posilnila aj ochranu vonkajších hraníc.

Drahoš o sebe konštatoval, že nie je federalistom. "Bol by som rád, aby čo najskôr bola ČR sebavedomým a dôstojným partnerom štátom EÚ. A to teraz tak nie je, kvôli pasívnemu postoju vlád a súčasného prezidenta," odpovedal Drahoš. Prahu podľa neho nie je počuť v Bruseli ani v Európe, a to je podľa neho potrebné zmeniť.

Referendum o zotrvaní Česka v EÚ

Moderátorka Witowská sa opýtala kandidátov, či by iniciovali referendum o zotrvaní Česka v EÚ. Podľa Drahoša ide o dobrý nástroj na komunálnej úrovni, no problematický nástroj, pokiaľ ide o rozhodovanie o zásadných politických a geopolitických veciach, pri ktorých by takéto referendum neinicioval. Zeman k tejto otázke povedal: "Domnievam sa, že je treba rešpektovať právo občanov rozhodovať i o dôležitých geopolitických otázkach celoštátnym referendom."

Profesor Drahoš na margo témy kvót pri prijímaní migrantov povedal: "Som človek, ktorý od začiatku hovorí, že kvóty sú zlé." Podľa Drahoša je treba pomáhať ľuďom v krajinách, odkiaľ migrácia pochádza. Drahoš sa ďalej ohradil proti výrokom, že je za prijatie utečeneckých kvót. Zeman by do ČR nepúšťal žiadnych ilegálnych migrantov.

Obaja kandidáti - Drahoš i Zeman - majú názorovo blízko k bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi Gauckovi. Drahoš navyše spomenul aj svoj obdiv a názorovú blízkosť k slovenskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Vyrovnané sily

Štvrtkovú debatu českých prezidentských kandidátov Miloša Zemana a Jiřího Drahoša hodnotia lídri českých politických strán ako vyrovnanú, informoval spravodajský portál Novinky.cz. Finálový duel v pražskom Rudolfine moderovala Světlana Witowská a v priamom prenose ho vysielali české verejnoprávne televízie ČT1 a ČT24. "Hodnotím to ako vyrovnaný výkon a konečne i zo strany súčasného prezidenta aj celkom kultivovaný duel," uviedol pre Novinky.cz podpredseda ODS Miloš Vystrčil.

Debatu ako vyrovnanú a kvalitnejšiu než tú, ktorá prebehla v utorok v televízii Prima, zhodnotil i predseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. "Som na strane pána profesora Drahoša. Pripadá mi, že pánovi profesorovi viac sedí formát pokojnejšej debaty než formát, ktorý bol viac divadelný," komentoval v tejto súvislosti.

"Pán Drahoš si z môjho pohľadu drží úroveň, neznižuje sa k invektívam, pôsobí vecne a sebaisto. Môj kandidát je skvelý a bude dôstojnou hlavou štátu," uviedol zase šéf hnutia STAN Petr Gazdík.

Predseda SPD Tomio Okamura povedal, že k posúdeniu toho, ktorý z kandidátov je presvedčivejší, nemôže slúžiť len diskusia na ČT, kde sa podľa neho Zeman ocitol v nepriateľskom prostredí. "Presvedčivá je pre nás doterajšia práca prezidenta a jeho politické názory. Naopak akékoľvek krásne reči, ktorými sa dnes pán Drahoš zrazu vydával za bojovníka s Bruselom a migrantmi, ťažko prekryjú jeho doterajšiu nečinnosť," konštatoval po debate Okamura.

"Zeman dělí společnost, protože je prezidentem dolních deseti milionů", řekl dnes Jiří Drahoš v duelu na ČT. Kéž by to byla pravda a dolních deset milionů nedalo hlas elitářskému nadčlověku Jiřímu Drahošovi, který odpírá referendum, tedy právo občanům vládnout své vlastní zemi. pic.twitter.com/pskxYEaODg — Tomio Okamura (@tomio_cz) 25. ledna 2018

Súčasný český premiér a líder hnutia ANO Andrej Babiš pre Novinky.cz povedal, že debatu nesledoval, lebo je na pracovnej ceste v švajčiarskom Davose. Finálny duel prezidentských kandidátov si nepozrel ani predseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, ktorý údajne práve "uspával deti".

Drahoš si pomohol tvrdším odporom

V štvrtkovom dueli si Jiří Drahoš polepšil, bol pripravenejší a pritvrdil. Miloš Zeman neprekvapil, nezaváhal v ničom. V rozhovore to vo štvrtok povedal Daniel Kerekeš, politológ z brnianskej Masarykovej univerzity.

Jiří Drahoš bol v debate na obrazovkách Českej televízie v porovnaní s utorňajšou diskusiou oveľa lepším a pripravenejším rečníkom, uviedol ďalej politológ. "V poslednej debate mal Drahoš problém s nervozitou, jeho rečový prejav nebol úplne ideálny. Tentokrát bol lepší, trošku ma prekvapilo, že na Miloša Zemana útočil," vyhlásil Kerekeš a dodal, že situácia je už asi natoľko vyostrená a isté útoky sa očakávať dajú.

Bývalý šéf Akadémie vied ČR si teda podľa Kerekeša oproti svojmu utorňajšiemu vystúpeniu jednoznačne polepšil, v niektorých situáciách však zaváhal, čo sa o Milošovi Zemanovi povedať nedá. "Miloš Zeman vždy vedel reagovať. Je ostrieľaný rečník, neprekvapí ho žiadna otázka. Zareaguje či už kriticky alebo bonmotom. To Jiří Drahoš ešte úplne nedokáže," domnieva sa odborník.

Zeman neprekvapil

Na vystúpení úradujúceho českého prezidenta vraj Kerekeša nič neprekvapilo. "Predviedol svoj štandardný výkon, možno bol menej vtipný ako býva inokedy. Zdal sa byť v dobrej zdravotnej kondícii," zhodnotil politológ.

Reagoval aj na výrok prezidenta Zemana, že politika je remeslo a profesor Drahoš mu nerozumie. "Neviem, či na výkon prezidentských právomocí sú nutné politické skúsenosti, ale každopádne, prezident, ktorý v minulosti mal takéto skúsenosti, určite uchopí prezidentský úrad podstatne flexibilnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie než osoba, ktorá ich nemá. Otázne však je, či výkon prezidentského úradu nejakým bývalým politikom je tá správna vec," vysvetlil a zdôraznil, že "aj na Milošovi Zemanovi bolo možné vidieť jeho ambície robiť politiku, hoci funkcia hlavy štátu má byť reprezentatívna".

Podpora hviezd aj verejnosti

Pohľad na Pražský hrad je zaujímavý a ja dúfam, že ho budete môcť konečne všetci navštíviť. Pred svojimi fanúšikmi to vo štvrtok vyhlásil prezidentský kandidát Jiří Drahoš po tom, ako opúšťal priestory pražského Rudolfina, kde sa zúčastnil na poslednej predvolebnej debate so súčasnou hlavou Českej republiky Milošom Zemanom. Ten budovu opustil zadným vchodom. "Veľmi vám ďakujem, je to úžasná podpora. Teraz je dôležité, aby sa to zhmotnilo aj vo voľbách," povedal Drahoš desiatkam prítomných.

Drahoša prišiel podporiť aj bývalý hokejový brankár Dominik Hašek. "Ja ho budem voliť, lebo som presvedčený, že máme ísť iným smerom. V debate bol minimálne tak presvedčivý, ako Miloš Zeman. Obaja boli výborní, hovorili veľmi pekne, ale ja fandím pánovi Drahošovi," povedal Hašek. Zemana zase prišiel vyjadriť podporu napríklad známy režisér Zdeněk Troška. "Ja fandím pánovi Zemanovi. Ten bol ako vždy pokojný a v pohode," komentoval debatu.