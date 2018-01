Ďalší chemický útok na civilistov v Sýrii: Rusko kryje masaker Asadovho režimu, tvrdí USA

V prípade, že sú správy o útoku chlórom na damaskom predmestí Ghúta pravdivé, mali by "doľahnúť" na Rusko ako spojenca sýrskeho vedenia a stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, ktorý vlani vetoval predĺženie mandátu medzinárodnej skupiny expertov, poverenej určením zodpovednosti za útoky chemickými zbraňami v Sýrii, pokračovala Haleyová.

Podľa veľvyslankyne Spojené štáty "nikdy neprestanú bojovať za nevinné sýrske deti, ženy a mužov, ktorí sa stali obeťami ich vlastnej vlády, a tých, čo ju naďalej podporujú". Dodala, že Washington sa bude naďalej snažiť o vyvodenie zodpovednosti za chemické útoky, a to prostredníctvom Bezpečnostnej rady OSN, Organizácie pre zákaz chemických zbraní, vyšetrovacej komisie OSN pre Sýriu a ďalších orgánov.

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson vyhlásil v utorok počas návštevy Francúzska, že Rusko nesie spoluzodpovednosť za chemické útoky v Sýrii, pričom obvinil Moskvu zo "zradenia" medzinárodného dohovoru o chemických zbraniach. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na to podľa AP reagoval slovami, že Washington unáhlene obviňuje Damask z použitia chemických zbraní bez akéhokoľvek preverenia a "pokúša sa do toho zatiahnuť aj Rusko".

Nebenzia označil za "zvláštnu zhodu okolností", že tvrdenia o chemickom útoku pri Damasku sa objavili v predvečer utorkového stretnutia v Paríži, kde Spojené štáty a ďalších 23 krajín odštartovali novú iniciatívu s cieľom identifikovať a potrestať pôvodcov takýchto incidentov. Ruský veľvyslanec tiež povedal, že necháva v OSN kolovať návrh rezolúcie o zriadení nového medzinárodného orgánu pre tento účel.

Podľa Tillersona porušuje Rusko dohodu so Spojenými štátmi z roku 2013, ktorá sa týkala odstránenia chemických zbraní zo Sýrie, a pomáha sýrskej vláde porušovať medzinárodný dohovor o chemických zbraniach, ktorý zakazuje ich používanie.

OSN odhaduje, že pred bojmi v sýrskom Afríne utieklo už 5000 ľudí

Boje v okrese Afrín na severe Sýrie, kde Turecko vedie ofenzívu proti kurdskými milíciám, prinútili utiecť už približne 5000 ľudí. Organizácia Spojených národov zverejnila v utorok tento odhad na základe informácií z "miestnych zdrojov". V danej oblasti totiž nie je mechanizmus pre registráciu vysídlených osôb a prístup humanitárnych organizácií je obmedzený, uviedla agentúra AP.

Podľa vyhlásenia OSN títo ľudia utiekli z oblastí pri hranici s Tureckom, stále sa však nachádzajú vnútri enklávy Afrín. Tamojšie orgány nariadili uzavrieť cesty do okolitých zón a umožňujú len vstupovať osobám z južnejšie položených oblastí pod kontrolou sýrskej vlády. Turecká armáda a spriaznené sýrske opozičné sily začali v sobotu ofenzívu proti kurdským milíciám v Afríne, ktoré Ankara považuje za hrozbu, keďže sú napojené na kurdských povstalcov v juhovýchodnom Turecku.

OSN odhaduje, že v Afríne a okolitých oblastiach ovládaných Kurdmi sa nachádza približne 323.000 ľudí, z ktorých takmer polovicu tvoria vysídlenci z iných častí Sýrie. Podľa miestnych odhadov tu však žije až 800.000 ľudí.

Turecká armáda oznámila, že v Sýrii "neutralizovala" 260 teroristov

Turecká armáda v utorok večer oznámila, že v kurdskej enkláve Afrín na severe Sýrie "neutralizovala" 260 členov teroristických organizácií. Ako poznamenala agentúra DPA, Turecko používa termín "neutralizácia" v prípade zabitia, zranenia alebo zajatia nepriateľských bojovníkov. Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) spustili v sobotu ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severe Sýrie. Ankara nazvala operáciu Olivová ratolesť a otvorila ňou nový front v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne.

Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v utorok varoval svojho amerického kolegu Rexa Tillersona, že operácia by sa mohla rozšíriť z Afrínu do susedného mesta Manbídž, čo by podľa DPA znamenalo konfrontáciu medzi dvoma spojencami v NATO. Američania majú v Manbídži svojich vojakov, ktorí tam cvičia príslušníkov kurdských milícií. Čavušoglu Tillersonovi povedal, že USA by nemali podporovať teroristov.