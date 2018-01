Tragédia v nemeckom mestečku: 15-ročný školák pobodal spolužiaka, mal v pláne viac

Dôvodne podozrivého z činu zadržali na úteku bez toho, aby tínedžer kládol odpor. Krajinský minister vnútra Herbert Raul sa na popoludňajšej tlačovej konferencii odmietol spolupodieľať na špekuláciách verejnosti o motíve činu konštatujúc, že fakty, ktoré sú na stole, zatiaľ neposkytujú jasný obraz o zločine.

Útočník navštevoval síce vzdelávacie zariadenie s takmer 1000 školákmi dlhší čas, avšak posledné týždne chodieval údajne do inej školy, aby sa až v osudné utorkové ráno vrátil spoločne s matkou do pôvodnej, kde mal následne stráviť prvý deň po návrate. Vyplýva to z informácií internetového vydania denníkov Bild a Rheinische Post, ako aj Západonemeckého rozhlasu, ktorý zdôraznil, že útočníkovo dvojaké občianstvo nemá s činom žiadnu súvislosť.

Krajinský premiér Armin Laschet netajil, že ho šokovala brutalita zločinu. Zároveň dodal, že niet horšej predstavy, ako keď dieťa opustí rodičovský domov a viac sa už do neho nevráti. Predmetom vyšetrovania kriminalistov sú aj výpovede očitých svedkov, podľa ktorých sa mal terčom útoku stať jeden z pedagógov školy, a nie spomínaný školák, ktorý vraj skočil medzi útočníka a pedagóga a utrpel pri tom smrteľné zranenia. Túto verziu však polícia ani nepotvrdila, ani nedementovala.

Starosta Lünenu, mesta s takmer 90.000 obyvateľmi, Jürgen Kleine-Fauns avizoval na stredu na pravé poludnie minútu ticha na všetkých miestnych školách, ako aj radnici. Niet síce slov, ktorými by sa dalo utešiť pozostalých, avšak ukážeme, že v Lünene sme v podobných situáciách jednotní, vyhlásil. Vyučovanie na inkriminovanej škole by v stredu malo riadne pokračovať. Za pomoci triednych učiteľov by žiaci mali spracovať šokujúci zážitok z utorka.