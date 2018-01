Prípad pašeráčky Terezy ide do finále: Drsné vyhrážky teroristickým útokom

PRAHA/LAHORE - Ostro sledovaný prípad pašeráčky a luxusnej spoločníčky Terezy, ktorá pašovala 9 kg heroínu, naberá na obrátkach. Istý muž, ktorý o sebe tvrdí, že je český občan, sa dokonca Pakistanu vyhráža teroristickým útokom, ak blondínu do 48 hodín neprepustia.

Češka Tereza je v pakistanskej väzbe už dva týždne, no v stredu sa má rozhodnúť o jej ďalšom osude. Súd rozhodne, či ostane za mrežami. !Počítame s tým, že zajtra (v stredu) by mala skončiť väzba a malo by byť súdne pojednávanie, ktoré sa zrejme bude týkať rozhodnutia o predĺžení väzby," povedala pre ČTK hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Irena Valentová.

Pôvodne súd stanovil väzbu na dva týždne a táto lehota čoskoro vyprší. Už o niekoľko hodín sa tak rozhodne o ďalšom osude Terezy. Tá má vraj k dispozícii právnika a stretla sa aj s českým honorárnym konzulom. Ten jej odovzdal odkazy od rodiny a balíček základných potrieb, ktorý pre ňu pripravili zamestnanci ambasády v Islamabade.

Podľa Valentovej sa blondínka na podmienky vo väznici nesťažovala a zdravotne je na tom dobre. Presný termín súdneho pojednávania, na ktorom sa má rozhodovať o vine alebo nevine Terezy, ešte stanovený nebol. Pakistanské médiá však prinášajú množstvo rôznych informácií.

Vyhrážky teroristickým útokom

Podľa Daily Pakistan sa vraj Pakistanu vyhrážajú teroristickými útokmi, ak Terezu do 48 hodín neprepustia. Muž, ktorý sa podpisuje ako Nikolaj Ivanov, tvrdí, že je Čech a v texte, ktorý zaslal do redakcie Daily Pakistan, sa dožaduje prepustenia luxusnej spoločníčky Terezy.

"Pozor! Ak nebude Tereza, ktorá bola zadržaná s 9 kg heroínu do 48 hodín prepustená a posadená na let do Českej republiky, príde k teroristickým útokom na Pakistan. Tereza ma môže kontaktovať na telefónnom čísle a ak nezavolá, že je prepustená, čakajte odplatu!" napísal muž v liste.

Pakistanskí redaktori vraj na číslo, ktoré muž uviedol, skúšali volať, avšak neúspešne, pretože bolo nedostupné.