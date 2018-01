MIMORIADNE Dráma v centre Prahy: VIDEO Tragický požiar hotela, mŕtvi a desiatka zranených!

Medzi zranenými sú aj dvaja hasiči, ktorí v zle prístupnom priestore prepadli poschodím. Nie sú v ohrození života, jeden má pomliaždeniny, ďalší je na pozorovaní v nemocnici s podozrením na vážnejšie zranenie. Hasiči evakuovali z budovy približne 40 osôb, prevažne cudzincov. Po 20:00 zásah ukončili, ale v budove naďalej zostávajú.

Požár pražského hotelu: Policisté uzavřeli nejbližší okolí, aby mohly složky IZS zasahovat. Momentálně je zásah v kompetenci hasičů, je nasazen policejní vrtulník a na místě je také náš krajský mluvčí. pic.twitter.com/aC4FcSWWrY — Policie ČR (@PolicieCZ) January 20, 2018

Tých, ktorí neboli zranení, chceli zástupcovia mesta a Prahy 2 ubytovať v neďalekej škole v Botičskej ulici. Nakoniec sa im ale ozval majiteľ hotela a ponúkol hosťom náhradné ubytovanie vo svojom druhom hoteli na Národnej triede 13.

Príčinu požiaru vyšetrujú vyšetrovatelia hasičov a policajtov, ktorí odhadnú tiež výšku škody. Podľa prvých informácií vznikol požiar od klimatizácie.

Požiar bol ohlásený okolo 18:00, prví hasiči na miesto dorazili o dve minúty, celkovo sa zišlo 16 jednotiek z celej Prahy. Hasiči vyhlásili osobitný stupeň požiarneho poplachu, záchranná služba aktivovala traumaplán pre prípad väčšieho počtu zranených. Dobrovoľné jednotky držali pohotovosť na svojich staniciach a pomáhali s pokrytím územia hlavného mesta Prahy.

K tragédii prišla aj pražská primátorka Adriana Krnáčová. "Je to strašné nešťastie, Praha je v poslednej dobe snáď prekliata... Každopádne chcem poďakovať hasičom za skvelý zásah. Rodinám obetí vyjadrujem úprimnú sústrasť," uviedla pre portál idnes.cz a poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastňujú záchranárskych prác.

40 zraněných při požáru hotelu v centru Prahy. / 40 injured after fire in hotel in Prague. https://t.co/Xd8m52O0Cd — Filip Horký (@FilipHorky) 20. januára 2018

Zranených rozviezli sanitky do Všeobecnej fakultnej nemocnice, vinohradskej nemocnice, do Motola a Ústrednej vojenskej nemocnice. Po 20:00 záchranári oznámili, že ukončili traumaplán, začali odchádzať aj hasiči. Na mieste cez noc zostanú tri profesionálne a dve dobrovoľné jednotky. Postupne budú vypratávať hotel, hlavne horľavé časti. Hasiči tiež skontrolujú, či prevádzkovateľ dodržal všetky predpisy týkajúce sa požiarnej bezpečnosti. Budovu budú kvôli bezpečnosti strážiť v noci policajti, ktorí uzavreli najbližšie okolie. Električková linka číslo 5 až do odvolania nejazdí Myslíkovou ulicou.

TRAUMAPLÁN UKONČEN 20:02. Ošetřeno celkem 9 osob - 5 těžce, 1 středně a 3 lehce zraněných. Transport do: VFN, FNKV, FNM, ÚVN. U 4 poraněných byla prováděna KPR z toho 3x obnovena srdeční akce. Dvě osoby zemřely. Děkujeme všem složkám IZS a nemocnicím za profesionální spolupráci. — ZZS HMP (@zzshmp) January 20, 2018

Zásah bol mimoriadne fyzicky i psychicky náročný, povedal novinárom hovorca pražských hasičov Martin Kavka. V budove nešiel prúd, časť ľudí zostala uväznená v horných poschodiach. Medzi svojich podriadených prišli aj riaditelia pražských hasičov a záchrannej služby.

Hotel Eurostars David podľa informácií prístupných na internete ponúka ubytovanie v 76 izbách a celkom 180 lôžok. Je umiestnený v novorenesančnej budove z roku 1884, nachádza sa neďaleko nábrežia a Jiráskovho námestia.