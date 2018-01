Vyše 300 pasažierov v šoku: Do lietadla vtrhla polícia, cesta sa mohla skončiť katastofou

"Policajti sa vrhli do lietadla a zamierili rovno do kokpitu. Prvému dôstojníkovi boli nasadené putá a bol odvedený," povedal zdroj z leteckej spoločnosti s tým, že viacerí z vyše 300 cestujúcich len pozerali s otvorenými ústami na to, čo sa okolo nich deje. "Je hrozné pomyslieť na to, čo sa mohlo stať," dodal zdroj.

Muž bol zatknutý kvôli podozreniu, že vykonával funkciu v letectve pod vplyvom alkoholu. Hovorca British Airways povedal, že aerolinky berú záležitosť veľmi vážne. "Ospravedlňujeme sa zákazníkom za meškanie," povedal s tým, že lietadlo neodletelo, kým nebol nájdený náhradný pilot, ktorý sa pripojil k posádke.

Lietadlo tak malo pri odlete takmer tri hodiny meškanie. Z pôvodných 20.20 sa štart presunul na 22.56 h. Cestujúcich potom čakal ešte 11-hodinový let do ich zvolenej destinácie.