Rozhnevaný Trump: Zo zastavenia financovania federálnych úradov obviňuje demokratov

"Demokratov oveľa viac zaujímajú nelegálni prisťahovalci než naša skvelá armáda a bezpečnosť na našich južných hraniciach. Mohli sa s nami ľahko dohodnúť, no zahrali to na shutdown," napísal Trump na Twitteri. "Toto je moje prvé výročie v prezidentskom úrade a demokrati mi zjavne chceli dať pekný darček," pokračoval americký prezident v ďalšom zo svojich príspevkov.

For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans!